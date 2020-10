Une chanson et un clip à la gloire du vélo à Montpellier

L'association Vélocité à Montpellier a enregistré une chanson et réalisé un clip participatif à la gloire du vélo. #JeSuisUnDesDeux, allusion à la maladresse de Philippe Saurel en 2018, laissant entendre que les cyclistes n'étaient que très peu dans la Métropole

L'association Vélocité qui milite pour la pratique du vélo à Montpellier avait lancé un appel en début d'année à tous les cyclistes pour poster une petite vidéo se mettant en scène en train de faire du vélo dans la ville ou la Métropole de Montpellier.

Elle en a fait un clip vidéo et une chanson. La chanson est intitulée #JeSuisUnDesDeux, ce hashtag massivement utilisé en 2018 par tous les cyclistes du département pour ironiser sur une déclaration de l'ancien maire Philippe Saurel. C'était à l'automne 2018 à l'occasion de l'inauguration du contournement de Castries, à une question d'un journaliste de France 3 sur l'absence de piste cyclable sur cette déviation, il avait répondu qu'il n'allait pas faire une piste pour deux vélos.

Le hashtag #JeSuisUnDesDeux est devenu le mot de ralliement des cyclistes de Montpellier mais pas seulement

“JeSuisUnDesDeux”est rapidement devenu le mot de ralliement des cyclistes de Montpellier. C’est aussi un autocollant que l’on retrouve sur plusieurs milliers de vélos bien au-delà de la capitale héraultaise, et un pictogramme qui apparaît dans l’espace publique lors d'actions plus militantes. _Cette dynamique a permis à Vélocité d'impulser le changement de politique cyclable de Montpellier_, et a inspiré l’artiste de Montpellier Bartleby pour en faire une chanson" explique l'association Vélocité.

Se déplacer à vélo c’est avant tout du plaisir

Le clip met en avant différents profils de cyclistes et de façons de se déplacer à vélo : en famille, seul, en couple, avec des amis ou ses enfants. "Ce que j’ai voulu transmettre avec cette chanson, c’est que se déplacer à vélo c’est avant tout du plaisir. C’est aussi ce que mettent en évidence toutes les images qui nous ont été envoyées".

La vidéo se termine par des images de manifestations organisées par Vélocité Montpellier, Vélorution Lille et Vélorution Tunisie. "Depuis plusieurs mois, les vélos sont de plus en plus nombreux dans l’espace public, le déconfinement n’a fait qu’accélérer cette tendance de part le monde, tandis qu’à Montpellier le vélo pourrait rapidement devenir un transport de masse à l’échelle métropolitaine."

Les paroles de la chanson :

Je suis un de ceux qui avance libre en plein air par la force de leurs jambes, pas à la force de leur nerfs, même dans le froid de l'hiver, j'emmène les gosses à l'école. J'aimerais juste pouvoir le faire sans être entouré de bagnoles.

Je suis un des deux. Je pédale en toute saison. Je suis un des deux à faire la vélorution.

Je suis une de celles qui ont troqué leur klaxon contre le cuivre d'une selle de roue un cadre un guidon. Et quand une voiture s'arrête sur une bande cyclable, je fais marcher la sonnette, c'est quand même plus amical.

Je suis un des deux. Je pédale en toute saison. Je suis un des deux à faire la vélorution.

Je suis un de ceux en voiture, dans les embout, je regarde un peu envieux, les vélos tracer leur route. J'aimerais bien faire la belle comme ces gens que je jalouse, mais je ne ferai pas le rebelle en grillant tous les feux rouges.

