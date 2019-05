Une charte de sensibilisation à l'insécurité routière pour les 40 000 artisans de la Dordogne

17 des 43 victimes de la route en 2018 se sont tuées alors qu'elles effectuaient des trajets professionnels, soit dans le cadre de leur profession, ou entre le domicile et le travail. La préfecture de la Dordogne et la chambre de Métiers ont signé une charte pour sensibiliser les artisans.

Dordogne, France

17 des 43 victimes de la route en 2018 se sont tuées alors qu'elles effectuaient des trajets professionnels, soit dans le cadre de leur profession, ou entre le domicile et le travail...C'est six de plus qu'en 2017. Pour diminuer le nombre d'accidents et de victimes, la préfecture de la Dordogne et la chambre de métiers ont signé une charte pour sensibiliser les professionnels.

Des professionnels toujours pressés

Combien profitent de leur parcours pour passer les coups de fil, aménager leur emploi du temps ou contacter des clients ? Combien roulent trop vite pour respecter des délais ? Signature donc avec la première entreprise de France qui représente 40 000 artisans en Dordogne. Certaines distribuent des dépliants à leurs salariés, d'autres financent en partie le contrôle technique de leurs employés, d'autres encore font faire des stages de conduite aux salariés.

Trop de poids lourds renversés

Le préfet, Frédéric Périssat, est agacé par le nombre de camions qui se renversent ces dernières semaines sur les giratoires. "Un poids lourd qui se renverse toutes le deux semaines. Il s'agit d'un problème de maîtrise de conduite. On ignore trop souvent les coûts quand il faut faire venir une remorque et soulever les engins, c'est l'affaire de plusieurs centaines de milliers d'euros".

Le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, encourage les entreprises à sensibiliser et former leurs salariés pour diminuer le nombre d'accident sur les routes Copier