Une cinquantaine de participants à la Vélorution clermontoise

Casques sur la tête et gilets fluos sur le dos. Ils sont quelques dizaines de courageux à s'être motivés ce samedi 1er avril pour participer à la Vélorution, malgré le temps menaçant. Pas de chance… Après une éclaircie en début d'après-midi, la pluie est tombée sur le petit groupe peu après leur départ du square Amadéo de Clermont-Ferrand, où ils s'étaient donné rendez-vous à 14h30. Organisée par Vélocité 63 , la Vélorution fait la publicité du vélo en ville pour ceux qui n'ont pas franchi le pas et montre aux autres usagers de la route la présence, en nombre, de cyclistes sur la voie publique.

Avant le départ, tout le monde écoute les consignes. © Radio France - Pierre Frasiak

Dans le peloton, on trouve Lyvio, 7 ans et demi, venu de Royat avec ses parents. Aurélien, le papa, utilise son vélo tous les jours "pour le travail, pour amener Lyvio à l'école et pour faire les courses". Mais ce dernier regrette le manque d'infrastructures cyclables sur la métropole. Même son de cloche pour Claire, la maman : "Sur l'agglomération clermontoise on ne se sent pas toujours très en sécurité. Notre fils de 7 ans et demi, on ne le laisse pas tout seul sur le vélo". Pourtant, le vélo, il n'y a rien de mieux selon Hélène, une autre participante : "Le vélo a un aspect plaisir, un aspect santé, un aspect économique… Ca coche toutes les cases ! Il y a plein d'avantages à développer cela".

Une Vélorution peut en cacher une autre

Si beaucoup de participants souhaitent plus de pistes cyclables et un meilleur partage de la route en faveur des cyclistes, certains remarquent déjà que la pratique se démocratique. Olivier se sent un peu moins seul au feu rouge ces derniers--temps : "Même lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il pleut il y a des cyclistes donc c'est plutôt bon signe !". Un constat partagé par Didier Fromont, de Vélocité 63 : "Il y a 6 ou 7 ans quand je faisais du vélo j'étais tout seul au stop. Là on est deux, trois, quatre parfois… Il y a un changement en cours, on ne se sent pas tout seul. Aussi quand on est automobiliste on fait plus attention. […] Donc c'est cette masse critique qui fait que le changement est là peut être même avant les infrastructures qui sont nécessaires pour attirer les gens qui n'oseraient pas encore se mettre au vélo". Pour les aménagements, le bénévole compte sur le schéma cyclable de la métropole.

Une autre Vélorution était organisée ce samedi 1er avril dans le Puy-de-Dôme, à Lezoux. Une première dans la ville. L'association "Rouetguidon" qui organisait l'évènement annonce 35 participants.