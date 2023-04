Une cliente condamnée à deux mois de prison ferme pour non paiement régulier des tickets Transvilles

Pendant plus de six mois entre 2019 et 2020, la cliente a voyagé sans titres de transport sur le réseau Transvilles, et elle n'a jamais payé les procès-verbaux dressés régulièrement, plus de 5 fois, il s'agit donc d'un délit d'habitude selon le code des transports.

ⓘ Publicité

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude Transvilles signale toute récidive de fraude au procureur de la république. Lors de l'audience au tribunal correctionnel de Valenciennes du 3 mars, la cliente a été condamnée à deux mois de prison ferme et à verser 880 euros au titre du préjudice financier et 600 € de frais de procédure à Transvilles.

Au-delà du caractère obligatoire, la validation des tickets permet "de mesurer la fréquentation sur les lignes, en fonction des arrêts et des tranches horaires. Elles servent à dessiner une cartographie précise de l’affluence sur le réseau pour pouvoir adapter les moyens humains et techniques aux besoins des clients" précise un communiqué de Transvilles qui a fait de la lutte contre la fraude une priorité cette année.