Une commande chinoise de 140 avions pour 22.8 milliards de dollars pour Airbus

La société chinoise CAS a signé un accord pour l'achat de 140 Airbus pour une valeur de 22.8 milliards de dollars au prix catalogue, annonce mercredi Tom Enders, le PDG de l'avionneur européen.

C'est à l'occasion de la visite à Berlin du président Chinois Xi Jinping qu'un "accord cadre" pour l'acquisition de 140 appareils a été signé par la société China Aviation Supplies Holding Company ( CAS), a annoncé mercredi Tom Enders le patron d'Airbus. Une commande d'une valeur de 22.8 milliards de dollars au prix catalogue.

L'accord porte sur la vente de 100 moyens-courriers A320 et 40 longs-courriers A350 XWB. Il s'agit d'un des plus gros contrats signés par Airbus depuis plusieurs mois. Des commandes qui devraient être livrées dans les 5 à 6 prochaines années a précisé Tom Enders. Avec quelques 1.400 avions Airbus en service dont plus de 1.200 A320 la Chine est le principal marché de l'avionneur européen.