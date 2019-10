Une commission d'enquête réclamée après les embouteillages de l'autoroute A8

Alpes-Maritimes, France

Deux députés des Alpes Maritimes, Laurence Trastour et Marine Brenier, demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire après les embouteillages monstres sur l'autoroute A8 causés par l'incendie d'un camion mercredi 9 octobre.

"Nous souhaitons que la représentation nationale se saisisse de cette affaire. Nous constatons que la continuité du service public n’a pas été assurée et que de graves conséquences pour les collectivités et les entreprises résultent de la mauvaise gestion de l’accident par ESCOTA", écrivent les députés Laurence Trastour et Marine Brenier dans un communiqué.

Elles demandent à savoir comment l'entreprise prévoit de gérer de telles crises.