La Chapelle-Saint-Aubin, au nord du Mans, passe à 30 km/h dans toute la ville

Il y a déjà des ronds-points, des ralentisseurs, des feux rouges dans cette commune mais ce n’est pas suffisant selon le maire. Joël Le Bolu a décidé de limiter la vitesse à 30 km/h sur toutes les routes de La Chapelle-Saint-Aubin, ville de 2.400 habitants près du Mans. Pas question de juste créer des zones à 30km/h. C’est une première en Sarthe.

"Tous les jours, 10 000 véhicules passent sur l’artère principale de la ville. Ce sont les chiffres d'une étude qui date d'il y a quatre ans, aujourd'hui ce doit être encore plus !", sourit Joël Le Bolu. "J’ai constaté, mes administrés aussi, que les voitures et camions dépassaient les 50 km/h donc on doit sécuriser, il y a beaucoup de piétons et d'enfants ici."

À 30 km/h, on a besoin de 13 mètres pour s’arrêter, et on a 50% de risque de mourir.

Même s’il n’y a pas eu d’accident corporel récemment dans la commune, le maire préfère être prudent : "50km/h il faut 28 mètres pour s’arrêter sur route sèche, une personne percuté à cette vitesse-là à 90% de risque de décéder. À 30 km/h, on a besoin de 13 mètres pour s’arrêter, et on a 50% de risque de mourir."

Au-delà de l’aspect sécurité routière, Joël Le Bolu avance l’argument des émissions de gaz à effet de serre. "À 30km/h il y a moins de changement de régime, il y a moins d’accélération. Ca pollue moins, donc avec cette mesure on fait d’une pierre deux coups. "

Des contrôles de vitesse à venir ?

Joël Le Bolu, ancien policier, souhaite des contrôles de vitesse "plus préventifs que répressifs". "Peut-être qu’ils se placent à certains endroits pour montrer leur présence, mais je leur demanderai au début de ne pas verbaliser." Dans un premier temps, pas de verbalisation, mais peut-être à l’avenir si les 30 km/h ne sont pas respectés.

Du côté des habitants, beaucoup sont satisfaits de cette nouvelle mesure. D'autres auraient préféré qu'elle ne concerne que l'artère principale, devant les commerces.