Air Mayenne, une compagnie aérienne 100% Mayennaise

Air Mayenne, c'est une nouvelle compagnie aérienne, lancée par le groupe d'intérim Actual. Il s'agit de faciliter le déplacement des entreprises partout en France et dans plusieurs capitales européennes. Samuel Tual, le patron du groupe Actual, était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne à 8h08.

Après la voile et après le football, le groupe mayennais d'intérim Actual, se lance dans l'aviation. Avec la création d'Air Mayenne, tout a commencé il y a près de 20 ans se souvient Samuel Tual, le patron du groupe Actual : "l'idée remonte en 2006, quand un autre chef d'entreprise m'a proposé d'investir dans un petit avion pour nos déplacements professionnels." D'autres patrons mayennais se sont greffés sur le projet, aujourd'hui d'une initiative privée, l'affaire devient commercial : "pour permettre à tous les chefs d'entreprise de pouvoir louer un avion de 8 places."

5 heures en train ou en voiture pour aller à Bordeaux, 50 minutes en avion

Même si la Mayenne est bien desservie que ce soit en route et en train, l'avion est beaucoup plus pratique pour rejoindre certaines destinations : "pendant plusieurs années, nous avons utilisé cet avion à plusieurs, je coris pouvoir dire que l'entreprise (Actual) est devenue ce qu'elle est grâce à ce moyen de transport." reconnait Samuel Tual. Air Mayenne a embauché un pilote et un co-pilote pour pouvoir transporter les chefs d'entreprise en France mais aussi en Europe.

Un avion qui consomme 3 fois moins de carburant que les autres

Air Mayenne a acheté un PC-12, "un avion qui consomme trois fois moins de carburant qu'un avion de la même catégorie." indique Samuel Tual "quand on se déplace, ce qui compte c'est l'empreinte carbone globale, quand on met 5 heures pour se déplacer, qu'on est obligé de prendre une voiture, puis un avion, puis un taxi, puis un hôtel, on explose les scores."

Pour tout savoir sur Air Mayenne, il y a le site www.airmayenne.fr