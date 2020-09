Une concertation publique sur la route Nantes-Pornic

Une concertation publique va être lancée le 21 septembre sur les travaux de mise complète à 2x2 voies de la route entre Nantes et Pornic. Le Conseil départemental s'engage à tenir compte des avis rendus, même si ces travaux doivent coûter plus cher et durer plus longtemps.

Jusqu'à 25.600 véhicules par jour entre Port-Saint-Père et Bouaye

L'enjeu, c'est d'améliorer la sécurité de cette route empruntée chaque jour par des dizaines de milliers d'automobilistes - 13.000 entre Port-Saint-Père et Pornic et jusqu'à 25.600 au niveau de Bouaye - et où il y a de nombreux accidents. La concertation porte plus précisément sur les 23 kilomètres qui restent à aménager entre Port-Saint-Père et Pornic.

Les conclusions permettront de valider l'itinéraire et les aménagements proposés par le conseil départemental ou de les modifier, mais seulement dans une certaine mesure, en fonction des secteurs.

Voici les tronçons concernés par la concertation publique - Conseil départemental de Loire-Atlantique

Préserver les terres agricoles entre Port-Saint-Père et le Pont-Béranger

Ce qui peut vraiment bouger, c'est le tronçon entre Port-Saint-Père et le Pont-Béranger. Au début des années 2000, c'est un tracé au sud de la route actuelle qui a été choisi. Mais ça voudrait dire construire sur des terres agricoles. Alors le Département réfléchit maintenant à coller davantage à l'itinéraire qui existe déjà, ce qui permettrait en plus de limiter l'impact pour les habitants.

Tout reste à définir entre Chaumes-en-Retz et Pornic

Là où il peut y avoir du changement, c'est aussi au début et à la fin du doublement du contournement de Chaumes-en-Retz, mais surtout pour le dernier tronçon entre Chaumes-en-Retz et Pornic. Là, tout est ouvert. Est-ce qu'il faut suivre la route actuelle pour rattraper la route bleue ? Où aller la chercher plus au sud à La Bernerie ou aux Moutiers-en-Retz ? Réponse à l'issue de la concertation. La commission nationale du débat public rendra ses recommandations au début de l'année prochaine.

Des travaux peut-être plus longs et plus coûteux

Le Conseil départemental assure qu'il veut trouver le meilleur compromis pour la route Nantes-Pornic, même si les travaux doivent coûter plus cher et se poursuivre au-delà de l'horizon 2030.

La concertation publique en pratique

Cinq réunions publiques vont être organisées : le 21 septembre à Pornic, le 22 à Bouaye, le29 à Port-Saint-Père, le 30 à Chaumes-en-Retz et le 3 novembre à Pornic de nouveau. Les inscriptions sont obligatoires à cause de la convid-19.

Même chose, il faut s'inscrire pour participer aux ateliers thématiques qui auront lieu les 24 septembre (comment concilier aménagements routiers et espaces naturels et agricoles ?), le 14 octobre (quels aménagements entre Chaumes-en-Retz et Pornic ?) et 22 octobre (quelles mobilités autour de l'axe Nantes-Pornic) à Chaumes-en-Retz.

Des permanences sont aussi organisées dans les mairies : à Port-Saint-Père le 30 septembre puis les 9 et 20 octobre et à la mairie annexe de Chéméré les 2 et 21 octobre. Les inscriptions sont également obligatoires.

Des registres seront également disponibles en mairie et, pour finir, il y a aussi un site internet où donner son avis.