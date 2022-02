Une concertation sur le projet Chronovélo lancée ce mercredi par la métropole du Mans

La phase de concertation du projet Chronovélo de la métropole du Mans a été lancée ce mercredi 9 février. Les habitants ont jusqu'au 18 mars pour s'exprimer sur ce projet visant à créer d'ici 2030 un réseau cyclable de 300km entre les 19 communes du territoire. L'objectif est notamment de relier entre elles les différentes portions de pistes cyclables et d'éviter aux usagers de faire de faire des allers-retours entre ces aménagements et la route.

Sentiment d'insécurité

"Plus on s'approche du centre-ville, mieux ce sera aménagé pour les vélos. A l'inverse, plus on s'éloigne, plus ça devient compliqué", raconte Adrien, un informaticien qui fait tous les jours le trajet entre Rouillon et la gare sud du Mans. "Il y a des jonctions qui sont parfois complexe à comprendre, mais avec le temps on s'y habitue." Un sentiment d'insécurité partagé par Capucine, une lycéenne : "pour aller à la Chapelle-Saint-Aubin, c'est un peu dangereux", précise-t-elle. "Il y a trop de voitures et la piste cyclable n'est pas assez lisse, du coup ça peut nous faire dérailler."

Les cyclistes sont en attente de plus de pistes, mais surtout de pistes de qualité. "Par exemple, la piste sur le boulevard Demorieux a été entièrement refaite et a été balisée de couleur rouge, du coup elle est bien visible et délimitée", raconte Jean-Charles, livreur de repas à vélo. "A contrario, sur la rue Chanzy, au niveau de place Washington, c'est une catastrophe, il faut faire très attention." Tous les aménagements réalisés ces dernières années n'ont pas forcément réjoui les cyclistes de l'agglomération.

Baromètre des villes cyclables

C'est le premier enseignement du baromètre des villes cyclables, qui doit être publié ce jeudi soir à l'occasion du congrès de la FUB, la fédération des usagers de la bicyclette. Une carte est déjà en ligne pour répertorier les 1.500 réponses obtenues dans la métropole. D'après l'association mancelle Cyclamaine, certaines projets au Mans comme l'ajout de bandes cyclables sur les avenues Heuzé et du docteur Jean Mac ont reçu des réponses "majoritairement négatives."

L'arrivée d'une voie partagée entre les bus et les vélos sur l'avenue Bollée divisent les internautes, qui y voient du progrès mais encore du travail à faire pour sécuriser cet axe. Sur cet carte, de nombreux points rouges se concentrent avant tout dans le secteur Voltaire-Cordelet, au niveau du Pont Yssoir et de la place de la Chasse royale, un secteur en travaux depuis deux ans. Mais tout n'est pas négatif, les cyclistes saluent néanmoins des avancées notables comme l'arrivée d'une portion de piste cyclable sur le quai Louis Blanc ou encore les réaménagements en 2019 de l'entrée nord de Coulaines, au niveau du collège Jean Cocteau.

Les dates de la phase de concertation

Cette phase de concertation se déroulera jusqu'au 18 mars, les habitants peuvent contribuer en ligne ou par courrier (Concertation Chronovélo, 41, rue de l'Estérel 72100 Le Mans.) Des réunions publiques sont prévues à 18h30 au musée Jean-Claude Boulard le jeudi 17 février et le mercredi 16 mars. Des ateliers participatifs seront aussi organisées le mardi 22 février à La Fabrique ainsi que le jeudi 3 mars dans un lieu à préciser. Enfin, pour clore cette phase, une ballade à vélo sera proposée le jeudi 16 mars à 17h.