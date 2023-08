Une conciergerie de voitures de luxe vient d'ouvrir au Mans

Vincent Baylé est le responsable de la conciergerie de voitures de luxe du Mans. Intitulée Carsup, elle a ouvert mi-juin. Carsup est une startup qui est née à Orléans il y a quatre ans et qui s'est depuis étendue en France mais aussi à l'international. Elle permet aux propriétaires de voiture de collection ou de luxe de stocker leurs véhicules dans un lieu sûr s'ils n'ont pas la place chez eux. Mais la conciergerie propose bien d'autres services et prévoit d'organiser des événements pour les abonnés. La conciergerie mancelle peut accueillir jusqu'à 50 voitures. Interview avec le responsable de Carsup au Mans, Vincent Baylé.

ⓘ Publicité

Question : Carsup, comment ça fonctionne ?

Réponse : C'est un abonnement de trois mois minimum pour 150 euros par mois. Il comprend la housse pour protéger la voiture et un maintien de charge car il y a des clients qui ne vont pas rouler avec leurs voitures pendant deux mois et le jour où ils vont vouloir la récupérer il faut qu'elle ait de la batterie. Et après on a tous les services annexes. On a une application sur le téléphone qui permet de demander directement le service voulu. Vous avez accès à tous les services via votre téléphone qui sont payants et tarifés. Il n'y a pas de supplément que vous ne connaissez pas.

Question : Ce n'est donc pas un simple lieu de stockage ?

Réponse : Non, on peut proposer de nombreux services. Cela peut être des demandes classiques à savoir la pression de pneus, le plein d'essence, le contrôle technique, nettoyer la voiture mais aussi des demandes plus poussées comme emmener la voiture dans un autre coin de la France, faire un entretien spécifique de la voiture. Si vous avez une voiture ancienne et que vous voulez refaire toute la sellerie par exemple ou l'intérieur de la voiture, avec mes contacts je vais chercher les meilleures personnes pour prendre cela en charge.

Question : Vous parlez de contact, effectivement vous en avez, vous connaissez bien le milieu.

Réponse : Je suis un passionné d'automobile, j'ai commencé par conduire un kart quand j'avais trois ans, puis une voiture à sept ans. J'avais un cousin qui était pilote professionnel, qui a fait huit fois les 24h du Mans et que j'ai suivi. J'ai fait de nombreuses compétitions notamment au côté de du manceau Sébastien Bourdais et de Benoit Tréluyer. Je suis ensuite devenu pilote d'essai pour Michelin puis ensuite en me mettant à mon compte j'ai travaillé pour Alpine et Renault Sport.

Question : Vous voulez aussi créer des évènements autour de cette conciergerie avec les abonnés.

Réponse : Oui, j'aimerais que les gens ne viennent pas juste déposer leur voiture, mais viennent aussi passer un moment ensemble et rencontrer d'autres personnes. Vous pouvez avoir des possesseurs de Ferrari qui ne sont pas du tout Porsche et inversement. En fait, ça permet de se rencontrer aussi entre passionnés.

Question : Il y a des demandes au Mans?

Réponse : On l'espère ! On commence à avoir quelques clients.

Question : Et l'objectif premier de Carsup c'est de garantir la sécurité aux personnes qui viendraient déposer leur voiture chez vous.

Réponse : Tout à fait. Nous avons des locaux qui ne sont pas référencés, on fait en sorte qu'ils restent discrets et ils sont super sécurisés. On est à cinq minutes de la gare et à cinq minutes du circuit globalement. Il faut que ce soit caché mais aussi accessible. On a tout un système de vidéosurveillance. Ce qui fait que si on a une intrusion on est immédiatement informé. L'idée c'est bien que les personnes se sentent à l'aise et que ce ne soit pas un moment de stress de prendre sa voiture d'exception. Aujourd'hui, il faut que ça reste un plaisir malgré tout. Si les clients veulent partir en vacances, ils viennent avec leur voiture "standard", l'échangent avec la voiture "d'exception" ou leur voiture "plaisir" et quand ils rentrent, ils récupèrent leur voiture "standard" pour rentrer chez eux. Et ça passe inaperçu.

Question : Vous, avec quel modèle de voitures ?

Réponse : Ce qui va être le plus gros des activités de notre société, ce sont les Porsche, parce que c'est ce qui se fait le plus. Mais après, il y a vraiment une recrudescence des voitures anciennes. J'ai des clients qui vont venir en septembre pour déposer une Gordini, des Alpine, des Berlinette,...

Question : Et quel modèle vous adoreriez avoir dans la conciergerie ?

Réponse : Il y en a pas mal ! Mais c'est vrai que moi, je suis assez fan de McLaren, même si j'ai conduit beaucoup de Porsche dans la carrière je trouve que les McLaren c'est vraiment ce que j'ai roulé de plus sympa. J'aime aussi les Bugatti Veyron, les Rimac, ça fait partie des voitures que j'espère avoir.