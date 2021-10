Une consultation citoyenne sur le vélo dans la ville, les toulousains veulent des pistes cyclables sécurisées

La FUB, Fédération des usagers de la bicyclette lance le 3eme « Baromètre des villes cyclables ». A Toulouse, les cyclistes de plus en plus nombreux veulent une meilleure cohabitation avec les piétons et des pistes cyclables mieux protégées des voitures.

Depuis le confinement, la pratique du vélo a explosée, les cyclistes sont de plus en plus nombreux et la cohabitation avec la voiture et les piétons pose parfois des soucis. En 2020, 247 000 km ont été parcourus par les utilisateurs de l'application Géovélo, soit une hausse de 68% par rapport à 2019. La Fédération Française des usagers de la bicyclette (FUB) lance le 3eme Baromètres des villes cyclables, une grande consultation citoyenne sur la place du vélo en ville. Cette enquête en ligne ouverte jusqu'au 30 Novembre permet de recueillir les attentes des usagers sur leurs déplacements à vélo. « En prenant le temps de répondre à cette enquête, en cartographiant les points noirs et leurs coups de cœur, les citoyens affirment leur souhait de participer à la conception d'un véritable système vélo confortable et sécurisé » explique la FUB à l’origine du « Coup de Pouce vélo » qui a permis de réparer ou de remettre en circulation près de deux millions de vélos.

Les vélos, les piétons se croisent, et maintenant les trottinettes électriques !

Sur les bords du canal du midi, les pistes cyclables les plus fréquentées par les vélos, avec le pont Saint-Michel, les allées Charles-de-Fitte, la rue de Metz et le bord de la Garonne, les cyclistes sont globalement satisfaits, mais réclament des aménagements pour de véritables pistes cyclables en site propre.

« C’est un peu compliqué parfois, on croise pas mal de voitures , pas mal de bus, on est obligé de slalomer. Entre les cyclistes et les piétons, c’est pas super bien aménagé partout » constate Christian qui prend son vélo tous les jours pour aller travailler. « C’est très agréable, le cadre de Toulouse est super beau, mais l’aménagement des voies cyclables n’est pas toujours adapté. Après, les pistes cyclables s’étendent loin en dehors de la ville, et ça c’est plutôt cool. »

La cohabitation des cyclistes et des piétons au bord du canal Copier

« Il manque des pistes réservées aux vélos, et d’autres aux piétons, ce n’est pas assez séparé » remarque cette retraitée qui fait plus de 30 kms que les pistes cyclables entre Sesquières et les Argoulets aller-retour avec son groupe de cyclistes. Elle se plaint des « trottinettes électriques qui maintenant _arrivent très vite_, c’est vraiment dangereux ! »

Sandrine elle a peur des « automobilistes qui roulent beaucoup trop vite, qui brûlent des feux rouge, les priorités, qui sont dangereux pour les vélos et aussi pour les piétons. »

Patrick qui prend son vélo occasionnellement, mais de plus en plus souvent souhaite que les voitures roulent moins vite en ville et respectent les 30km/h. "Moi le premier, je roule trop vite quand je suis dans une voiture. » « Toulouse n’est pas forcément une ville adaptée au vélo, des rues étroites, des doubles sens de circulation, ça s’améliore, mais le vélo n’a pas encore tout à fait sa place » ajoute Simon qui sort du bureau et rentre chez lui à vélo.

Prendre de l’espace sur la voiture

Dans le dernier Baromètres des villes cyclables, Toulouse était classée 8eme ville sur 11 pour la place du vélo. Toulouse dispose de 1 350 kms d'aménagements cyclables, mais pas toujours en site propre.

L'évolution des pistes cyclables à Toulouse de 2016 à 2020 - @Tisséo

Pour Boris Koslow, le président de l'Association 2 pieds 2 roues, il est grand temps de changer de braquet.

Boris Koslow - Président de l'Association 2 pieds 2 roues Copier

« Il faudrait des aménagements sécurisés pour les vélos, qui sont aujourd’hui partagés avec les piétons. Comme il y a de plus en plus de cyclistes, la cohabitation est de plus en plus difficile. Il y a un sentiment d’insécurité des piétons. Les pistes cyclables sont discontinues. Sur un même itinéraire, vous allez passer dans un couloir de bus ouvert aux cyclistes, après une piste sur le trottoir, puis une contre-allée, et ça c’est compliqué. »

Boris Koslow souhaite que la mairie ait la volonté politique de redistribuer l’espace au détriment de la voiture. Faire de vraies pistes cyclables en prenant sur les voies de circulation ou les places de stationnement.

« Nous plaidons depuis longtemps pour un « Réseau Express Vélo » de pistes continues, de quatre mètres de large, que les cyclistes soient prioritaires aux feux, mais qu’ils soient séparés du flux piétons. Pour faire ça dans Toulouse, il faudra prendre sur les voies de circulation et de stationnement. »

Autre phénomène très courant à Toulouse, les voitures qui stationnent sur les pistes cyclables en bord de voies, créant des embuches régulières aux cyclistes. Le président de « 2 pieds 2 roues » demande à la mairie d’avoir le courage de verbaliser les automobilistes contrevenant, au besoin au moyen des fameuses caméras vidéos de la mairie qui verbalisent les défauts de stationnement.

Un futur « Réseau Express Vélo » sur toute l’agglo

La mairie de Toulouse doit détailler dans les prochaines semaines les financements du "Reseau Express Vélo" qui s’étendra sur toute l'agglomération de Toulouse. Il s’agit de créer 13 lignes de vélo en aménagement continu, à l’image des lignes de bus, métro ou tram sur toute l’agglomération toulousaine. Un manière de contrer l'étalement urbain de Toulouse qui est un frein à la pratique du vélo.

Le futur "Réseau Express Vélo" de l'agglomération de Toulouse - @Tisséo

Avec 370 km de pistes cyclables (dont 60 % sont encore à créer) , 54 communes desservies , avec des points de correspondances avec les transports en commun , le Réseau Express Vélo serait une véritable alternative à la voiture , quatre habitants du cinq pourraient rejoindre en moins d’un kilomètre le Réseau Express Vélo.