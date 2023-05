Une consultation publique pour donner votre avis sur le projet de Val'Tram d'Aubagne à La Bouilladisse

Êtes-vous favorable au projet du Val'Tram entre Aubagne et La Bouilladisse ? Une enquête publique débute ce lundi 15 mai et jusqu'au 20 juin, vous pouvez donner votre avis sur ce projet de ligne de tram pour désengorger l'est de Marseille.

La voie ferrée de l'ancien train de Valdonne qui sera la base de la ligne du Val'Tram. © Radio France - Juliette Pierron Êtes-vous favorable ou non au prolongement du tramway d'Aubagne à La Bouilladisse ? C'est le moment de donner votre avis sur ce projet porté par la Métropole dans le plan "Marseille en grand" pour développer le réseau de transport de la métropole. ⓘ Publicité Une enquête publique débute ce lundi 15 mai et dure jusqu'au 20 juin à minuit. Concrètement, la ligne de tramway se fixerait sur une voie ferrée déjà existante. A l'époque, c'était le train de Valdonne qui y circulait jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. loading La Métropole de Marseille prévoit 11 arrêts sur 5 communes : Aubagne, Roquevaire, Auriol, La Destrousse et La Bouilladisse, un départ toutes les 10 minutes et un temps de trajet de 25 minutes d'un bout à l'autre de la ligne, pour un bassin de population de 60 000 habitants. Pour donner votre avis, plusieurs solutions : Sur internet : le site www.registre-numerique.fr/enquete-valtram/

À l’attention de Monsieur Jean-Pierre PERRIN, Président de la commission d’enquête VAL’TRAM - Métropole Aix-Marseille-Provence - 932 avenue de la Fleuride - 13400 Aubagne Sur les registres papiers des mairies d'Aubagne, Roquevaire, Auriol, La Destrousse et La Bouilladisse et à l'antenne de la Métropole à Aubagne.

d'Aubagne, Roquevaire, Auriol, La Destrousse et La Bouilladisse et à l'antenne de la Métropole à Aubagne. Auprès des commissaires-enquêteurs lors de leurs permanences. Lieux, dates et horaires des permanences sur le site www.registre-numerique.fr/enquete-valtram/ La mise en service du Val'Tram est prévue pour l'année 2025.