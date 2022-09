Une course-contre-la-montre pour le chantier SNCF de contournement des sites industriels de Donges

Le trafic SNCF va totalement être interrompu entre les gares de Savenay et du Croisic, en Loire-Atlantique, à compter de ce vendredi 23 septembre pour une durée de 14 jours. La raison : l'ultime étape du vaste chantier de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges. Il s'agit des derniers travaux de raccordement et les essais à mener en vue de l'autorisation de mise en service, prévue pour le 7 octobre. Jusqu'à 500 ouvriers en même temps vont se relayer sur place. Le temps de cette coupure, des cars de substitution sont mis en place. Explications détaillées sur ce chantier avec Meven Bouvet, le directeur du projet de contournement pour SNCF Réseau.

"On travaille donc 24h/24 avec des ouvriers qui font les trois-huit"

Pourquoi avez-vous besoin de couper cette ligne pendant 14 joueurs ?

Ca va nous permettre de réaliser des travaux de raccordement à la ligne existante entre Nantes et Le Croisic, en passant par Saint-Nazaire. Ce chantier nécessite beaucoup de temps et donc une interruption des circulations car ces travaux ne peuvent pas être simplement réalisés la nuit comme cela a été déjà fait pour une grande partie des travaux préparatoires. En 2021, on avait déjà réalisé une opération "coup de poing" pour préparer ce qui va être fait dans les 14 prochains jours avec la pose d'appareils de voies ou encore du reprofilage de voies. Et, au terme de cette période d'interruption, la ligne sera raccordée à cette nouvelle infrastructure. Cela permettra aux trains de prendre la nouvelle portion de voie qui s'éloignera de la raffinerie, ce qui était l'objectif. Cette déviation permet de limiter l'exposition ferroviaire aux risques industriels en s'éloignant des zones Seveso et la raffinerie Total Energies notamment.

En quoi consiste cette dernière phase de travaux ?

Elle se découpe en trois parties. Nous allons d'abord avoir une période de neuf jours de travaux sans interruption. On travaille donc 24h/24 avec des ouvriers qui font les trois-huit et qui vont se relayer pour réaliser 200 mètres de voies de raccordement à l'est, côté Savenay et à l'ouest, côté Saint-Nazaire. On vient déposer une partie de la voie existante. On réalise ensuite des terrassements pour remettre à niveau la voie par rapport à la nouvelle infrastructure et on repose ensuite la voie. Après quoi, on réalise les remaniements caténaires afin qu'il y ait une continuité électrique entre la voie du réseau ferré actuel et la nouvelle infrastructure. Nous ferons ensuite des travaux de signalisation. Le deuxième bloc de travaux dure trois jours et sera consacré aux essais, dynamiques, statiques, de gabarits, de géométrie pour vérifier la bonne réalisation des travaux. Quant à la dernière phase, elle durera deux jours pour l'instruction du dossier de sécurité.

Quelle est la structure qui délivre les autorisations nécessaires à la mise en service de la ligne ?

Ce n'est pas SNCF Réseau qui s'autorise elle-même à circuler après la réalisation de travaux mais c'est l'établissement public de sécurité ferroviaire qui, dès lors qu'il reçoit tous les éléments de preuves de conformité technique de l'infrastructure, délivre l'autorisation de service. Celle-ci permettra aux trains de circuler dès le 7 octobre à 18 heures.