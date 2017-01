Une à deux heures de retard pour les TGV Med en raison de la neige

Six TGV ont été stoppés en début d’après midi ce mercredi dans la vallée du Rhône en raison de la neige à Lapalud (Vaucluse) et d'un dysfonctionnement sur un détecteur de montée des eaux à Avignon. Le retard est estimé entre une et deux heures selon la SNCF.

La circulation de six TGV a été interrompue ce mercredi après-midi en raison d'un dysfonctionnement prés de la gare d'Avignon et des intempéries près de Lapalud. Le trafic a repris mais le retard est estimé entre une et deux heures selon les trains.

Plusieurs trains ont été retenus dans des gares en amont et en aval de Lapalud (Vaucluse) pour dégager la neige sur la voie. La circulation a repris peu avant seize heures.

Près de la gare d'Avignon, plusieurs TGV ont également été stoppés en raison d'un dysfonctionnement sur un capteur de montée des eaux. L'incident s'était déjà produit il y a quelques mois. Par précaution, la SNCF a interrompu la circulation des trains le temps de vérifier que la voie n'était pas inondée. Le trafic a également repris peu avant seize heures.

