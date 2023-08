Une dizaine d'avions qui devaient atterrir à Nantes ont dû être déroutés à cause de la météo

Une dizaine d'avions qui devaient atterrir à l'aéroport de Nantes, ce lundi soir, ont dû être déroutés vers Limoges, Bordeaux et Charles De Gaulle. L'un d'eux a même dû retourner à son point de départ : Bristol, en Angleterre. La raison ? La météo. Même si on était loin de la tempête : du vent d'ouest et des nuages assez bas.

L'avion en provenance de Bristol à plusieurs fois fait des tours dans le ciel de notre région avant de repartir en Angleterre. - Capture d'écran Flight radar

Atterrissage sans système de guidage

C'est une situation qui s'est déjà produite depuis le début de l'année et qui risque fort de se reproduire : des pilotes qui entament la phase d'atterrissage, mais qui sont obligés de remettre les gaz - ce qui fait un bruit impressionnant pour ceux qui sont survolés - parce qu'ils ne voient pas la piste ou pas suffisamment au moment où ils le devraient. C'est-à-dire plus en altitude qu'avant, parce que, depuis le début de l'année, les règles ont changé pour les atterrissages par le nord, qui se font à vue, parce que, dans ce sens-là, il n'y a pas de système de guidage. Et ça, ça veut dire qu'il y a plus de chance que des nuages masquent la piste, comme c'était le cas ce lundi soir, mais aussi à plusieurs reprises depuis le début de l'année, en janvier puis en mars.

Des avions qui ont atterri après minuit

Avec à chaque fois, des avions qui font des ronds dans le ciel en attendant de tenter une nouvelle descente ou avant d'être déroutés vers d'autres aéroports. C'est ce qui est arrivé, cette fois, à des passagers en provenance de Berlin, de Nice, de Catane ou encore de Londres. Certains ont eu la chance de pouvoir redécoller et d'enfin arriver à Nantes dans la nuit. Ça a été le cas pour quatre vols qui se sont posés entre 1 et 4 heures du matin, donc bien après le début du couvre-feu.