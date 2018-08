Dans quel état sont les ponts que nous empruntons chaque jour en voiture ? Sur les 12.000 ponts installés sur des routes nationales non concédées en France, un sur trois doit subir des réparations et 7% présente un risque d'effondrement à terme. La DIR Est a identifié une dizaine de points noirs.

Quelques jours après la catastrophe de Gênes, l'attention se porte sur l'état des infrastructures routières en France, et notamment des ponts. Selon un rapport remis au gouvernement, sur les 12.000 ponts du réseau national non concédé à des sociétés d'autoroute, un tiers doit subir des réparations et 7% présentent un risque d'effondrement à terme si rien n'est fait.

Qu'en est-il chez nous ? En Alsace, Lorraine et Franche-Comté, la DIR Est entretient 1700 ponts environ mais a identifié une dizaine de points noirs. Des ponts qui nécessitent des travaux de structure urgents à l'image de celui de Richemont en Moselle, et du viaduc de Frouard, tous deux réparés cet été sur l'A 31. Des travaux qui devront être suivis d'autres réparations dans les mois ou années à venir.

Visites annuelles

Chaque année, tous les ponts sont vérifiés, avec une visite poussée tous les trois ans explique la DIR Est. Aujourd'hui, la question de l'entretien des ponts est prise très au sérieux selon Rafael Ortiz, responsable des ouvrages d'art à la DIR Est :

Il y a eu une prise de conscience qui n'est pas si ancienne, qui se base sur un audit d'un cabinet étranger. La centrale a fait prendre conscience que l'état se dégradait. Il y a quinze ans, il y avait besoin de moins de crédits puisque les ouvrages étaient plus récents. Il y avait besoin de monter en puissance, ce qui est en cours depuis deux ou trois ans."

Cette année, huit à neuf millions d'euros sont dépensés, ce qui permet de s'attaquer à certains ouvrages avant même que ce ne soit urgent. Une trentaine de ponts seront réparés : des structures souvent construites dans les années 70 ou 80, qui souffrent du passage des véhicules mais aussi de la corrosion à cause du sel déposé en hiver.