Une douzaine de nouveaux radars dans les Alpes-Maritimes

Il y a une soixantaine de radars dans les Alpes-Maritimes, des radars vitesse et des radars feux rouges. Lors du mouvement des gilets jaunes, la moitié des radars des Alpes-Maritimes ont été endommagés. Les dégradations sont courantes contre les radars indique la préfecture, qui ajoute qu'un radar a notamment été vandalisé cette semaine. Peu à peu, les appareils endommagés sont remplacés par des radars "nouvelle génération".

Des nouveaux radars à Cannes, Beausoleil, Roquebrune Cap Martin

Ces derniers temps, trois nouveaux radars ont été installés à Cannes. Six appareils ont également fait leur apparition sur la Moyenne Corniche entre Beausoleil et Roquebrune-Cap Martin. Parmi ces six radars, un seul flashe les automobilistes, les autres tourelles sont des leurres. L' emplacement du radar qui flashe change régulièrement pour tromper les automobilistes. Des radars ont également été installés à Nice, dans la descente sur l'A8 avant la sortie de péage de Nice St Isidore. L'appareil installé en zone accidentogène fait la distinction entre les camions et les voitures. Deux radars ont également été remis sur la route du bord de mer à St Laurent du Var.

Des radars installés en fonction des accidents

L'emplacement des radars est déterminé en fonction du nombre d'accidents. Le facteur vitesse est pris en compte. Les maires peuvent aussi faire remonter leur volonté de faire baisser la vitesse des conducteurs. De nouveaux radars sont ainsi prévus à Nice, Cannes, Théoule sur Mer, Roquebrune Cap Martin, Vallauris, Mougins et la Roquette sur Siagne.

Les radars nouvelle génération dit aussi radars tourelle ont différentes fonctionnalités. Ils pourront à terme vérifier, si l'automobiliste n'est pas au téléphone, s'il porte bien sa ceinture, s'il ne franchit pas une ligne blanche. Mais actuellement, le radar tourelle est homologué pour le contrôle de vitesse et le franchissement d'un feu rouge en agglomération.

Répartition des recettes des amendes radars en 2019

D'après un document du gouvernement les recettes des radars sont ainsi réparties Hormis les 13,2% affectés au désendettement de l’Etat, les recettes générées par les radars en 2019 ont été réparties entre quatre destinataires :