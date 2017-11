Une douzaine de trains annulés ce mardi matin en gare de Nantes

À cause d'incidents techniques pendant des travaux sur un aiguillage, la circulation des trains n'a pas pu reprendre ce mardi matin en gare de Nantes en direction de Redon et du Croisic. Le retour à la normale est prévu pour 7h30-7h45 selon la SNCF.

Depuis plusieurs nuits, des travaux ont lieu au niveau d'un aiguillage en gare de Chantenay, à Nantes. Et, ce mardi matin, à cause d'incidents, la circulation n'a pas pu reprendre entre Nantes et Redon et entre Nantes et Le Croisic.

Une douzaine de trains ont du être annulés, aussi bien des TER que des TGV, à un moment de la journée où ils sont très empruntés pour les trajets entre la maison et le travail et entre la maison et les établissements scolaires.

La SNCF prévoit un retour à la normale pour 7h30-7h45.