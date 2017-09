Une écotaxe en Nouvelle-Aquitaine pour financer le contournement du grand Bordeaux ?

Lors du 50ème anniversaire de pont d'Aquitaine à Bordeaux, les élus locaux ont évoqué des solutions pour désengorger le trafic. Le contournement de la rocade bordelaise et l'éccotaxe sont de retour.

Quand le pont d'Aquitaine est construit en 1967, certains articles de presse qualifient le projet de "surdimensionné". 50 ans après, son utilité n'est plus à prouver : 110 000 véhicules l'empruntent chaque jour, et avec eux les embouteillages quotidiens. Car de nombreux poids-lourds y transitent également : "Il y a de nombreux camions qui viennent de la péninsule ibérique. Avec la reprise économique on a constaté une augmentation de 5% du trafic", note Vincent Feltesse, conseiller régional PS en Nouvelle Aquitaine.

Pour désengorger la rocade, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, évoque ce dimanche la possibilité de remettre sur la table le projet de "grand barreau routier". En clair, des routes qui relieraient les autoroutes A10, A89, A62 et A63 entre elles pour éviter de devoir passer par la rocade bordelaise pour passer de l'une à l'autre. S'il était validé, ce projet ne verrait pas le jour avant l'horizon 2030-2050.

Une écotaxe régionale ou régiotrafic

Vincent Feltesse soutient l'idée, mais à condition de trouver une source de financement pour ces grands travaux. Pour cela, lors du cinquantième anniversaire du pont d'Aquitaine, les élus locaux évoquent la possibilité de remettre au goût du jour l'écotaxe. Ce projet de portiques électroniques permettant de faire payer les poids-lourds pour emprunter certaines portions de routes qui avait été abandonné après la révolte des bonnets-rouges en Bretagne.

Mais cette fois il s'agirait d'une "régiotrafic", comprendre une écotaxe décidée région par région : "L'idée serait de dire que si la Bretagne n'en veut pas d'accord, mais si en Nouvelle-Aquitaine on veut la mettre en place, on peut", précise Vincent Feltesse.

D'autres idées ont été évoquées comme le fait de développer le transport de marchandises par train ou bien de favoriser le covoiturage. En tout cas, l'idée de l'écotaxe régionale pour financer un contournement de la rocade sera largement soutenue pendant les Assises de la mobilité qui démarrent mardi 18 septembre. 3 mois de concertation avec la ministre des Transports pour tenter d'aboutir à un projet de loi en 2018. La ministre des Transports a déjà évoqué dans le Journal du dimanche vouloir faire "payer les camions qui transitent par notre réseau".