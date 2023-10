Une enquête de grande ampleur lancée sur les déplacements du quotidien dans le Nord Franche-Comté

Une enquête sur les déplacements du quotidien est menée dés ce mardi 3 octobre et jusqu'au 3 janvier 2024 par le Syndicat mixte des transports et le Pôle métropolitain. Près de 6 000 personnes seront bientôt interrogées sur leurs habitudes de transports et leurs besoins dans le Nord Franche-Comté.

Un bus du réseau Evolity (photo d'illustration) © Maxppp - Lionel Vadam Une telle enquête n'avait plus été menée depuis 2004-2005 dans le Nord Franche-Comté ! Un sondage de grande ampleur sur les déplacements du quotidien est lancé ce mardi 3 octobre au cœur des cinq intercommunalités, à l'initiative du Syndicat mixte des transports (SMTC) du Territoire de Belfort et le Pôle métropolitain. Tous les modes de transports concernés par l'enquête Au total, 5 700 personnes seront tirées au sort dans le Nord Franche-Comté. Elles vont bientôt recevoir un courrier dans leur boîte aux lettres, pour les inviter à participer à l'enquête, directement en face à face à leur domicile, ou par téléphone. Reconnaissant lui-même "un manque de données" sur les mobilités du quotidien, le Pôle métropolitain veut écouter les besoins à l'intérieur et entre les cinq intercommunalités du Nord Franche-Comté. "Ce sondage doit permettre d'ajuster l'offre de mobilité. Il peut permettre la refonte du système de transports dans son ensemble pour le Nord Franche-Comté, ou une modification avec une nouvelle offre de service à un endroit précis" complète le Pôle métropolitain, en imaginant à terme "un changement de desserte sur une ligne de bus, ou la mise en place d'un transport à la demande entre deux communautés de communes." L'enquête des prochains mois s'intéresse à tous les modes de transport. Elle pourrait aboutir par exemple au développement des locations de vélo longue durée. Le coût de l'enquête se situe à 493 700 euros selon le pôle métropolitain. La précédente enquête avait notamment permis de mettre en avant la demande d'un Bus à Haut Niveau de Service à Montbéliard, finalement entré en service le 23 avril 2019.