Une entreprise dans le Tonnerrois s'engage en faveur de la sécurité routière

MG Granulés est une entreprise située à Argenteuil-sur-Armançon (Yonne), qui fabrique des granulés de bois pour le chauffage. Depuis peu, les neuf salariés se sont engagés en faveur de la sécurité routière en signant une charte comportant sept engagements pour une route plus sûre.

Argenteuil-sur-Armançon, France

Limiter au cas d'urgence les conversations téléphoniques au volant, prescrire la sobriété sur la route, intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet... La charte qui comporte en tout sept engagements pour une route plus sûre a été imaginée en 2016 par les anciens ministres Myriam El Khomri et Bernard Cazeneuve pour renforcer la sécurité des déplacements professionnels.

En effet, les accidents de la route sont la première cause d'accidents mortels du travail. Dans l'Yonne, les accidents de la route ont augmenté l'année dernière, +11 % par rapport à 2018 avec 41 morts sur les routes du département, du jamais-vu depuis 2009.

Depuis 2016, plus de 1300 entreprises en France ont signé la charte sécurité routière. - Préfecture de l'Yonne

Les salariés de l'entreprise MG Granulés, qui fabrique des granulés de bois pour le chauffage à Argenteuil-sur-Armançon (Yonne), sont souvent en livraison dans l'Yonne et dans les départements limitrophes. Après le passage en octobre dernier de la sous-préfète du canton d'Avallon-Tonnerre Cécile Rackette pour visiter l'entreprise, Pascal Morizot, le gérant, a accepté d'adhérer à cette charte de sécurité routière.

Le 30 janvier dernier, la signature a eu lieu.

MG Granulés, première entreprise du Tonnerrois à s'engager

Même si « d'ordinaire on reparle de sécurité [routière] quand on fait des réunions pour sensibiliser nos salariés sur des imprudences à ne pas commettre », l'idée était, selon Pascal Morizot, « de refaire une piqûre de rappel ». « Les plannings des salariés doivent être prévus avant les livraisons », explique le gérant, pour que les emplois du temps soient édités en fonction de la distance et des granulés à livrer.

Plus de 1300 entreprises en France se sont déjà engagés à signer cette charte. Dans l'Yonne, elles sont au nombre de neuf, dont MG Granulés.