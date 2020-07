Une entreprise lilloise créée un système pour détecter les premiers signes d'endormissement au volant

Comment repérer les premiers signes d'endormissement au volant? Question d'actualité alors que vous prenez, peut-être, la route des vacances. Une start-up lilloise, Core Technology, et le centre hospitalier de Lille ont développé un système pour l'instant testé par des chauffeurs routiers. Un logiciel précieux, alors que les camions représentent 2% des véhicules sur la route mais 20% de ces accidents liés à l'endormissement. Ce système qui étudie notamment la variabilité de la fréquence cardiaque permet de détecter les tout premiers signes de somnolence, avant même que le conducteur s'en rende compte car il est alors souvent trop tard. Il est actuellement expérimenté par les 55 chauffeurs routiers des Transports Mehez, à Nieppe, qui parcourent plus de 5 millions de kilomètres par an.

Les chauffeurs portent un simple brassard connecté à leur téléphone portable © Radio France - Sophie Morlans

Parmi eux, Maxime Nahraoui, qui porte un brassard à chaque fois qu'il prend le volant. Contenant des capteurs reliés à son téléphone, il permet d'analyser finement son état de vigilance. Et le chauffeur reconnaît avoir eu des surprises en découvrant les données.

"A mon grand étonnement, j'étais parfois dans un état de somnolence alors que je me sentais très bien. C'est inquiétant car un camion, ça peut faire des dégâts sur la route. On fait attention, mais par souci de productivité on doit rouler. On fait le maximum pour être frais au volant mais on n'est pas infaillible."

Son patron, Benoît Méhez, se réjouit de l'existence d'un système fiable pour connaître l'état de fatigue de ses chauffeurs. "Quand il y a les bâillements, les étirements, c'est souvent déjà trop tard pour éviter l'accident. Alors que là, les signes sont détectés en amont, jusqu'à 20 minutes à l'avance."

L'application doit aussi permettre aux patrons de revoir l'organisation de leur entreprise, insiste le directeur général de Core, Nicolas Véra: "L'objectif, c'est aussi de faire une photographie de l'entreprise, revoir comment minimiser les risques en réorganisant la charge de travail des chauffeurs".

Cette technologie est commercialisée depuis le mois de mai et elle déjà été achetée par d'autres transporteurs routiers. Elle devrait, dans un deuxième temps, intéresser les constructeurs automobiles qui seront bientôt contraints d'installer des capteurs dans les voitures.