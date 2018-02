Évreux, France

Une odeur de thé vert aux agrumes dans le métro, ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de sentir dans les couloirs du métro, et c'est l'idée d'une entreprise normande Sensorys. Basée à Evreuxn Sensorys parfume désormais les quais du métro lyonnais, et peut-être bientôt ceux de Rennes et de Lille.

Les odeurs plus efficaces que les images

L'idée vient de Pierre Pagès, un entrepreneur originaire du Havre, et qui s'est rendu compte du pouvoir que pouvaient avoir les odeurs sur le ressenti des usagers. « Les marques dépensent énormément d'argent [...]dans des spots télé ou radio et ils n'utilisent pas l'olfactif qui est pourtant la mémoire la plus importante dans le cerveau », explique Pierre Pagès. Il a donc développé un système de diffusion qui permet de propager les bonnes odeurs dans les parking, les bus, le métro et même les piscines !

Dernier contrat en date, avec la filiale de la SNCF Kéolys pour équiper les 9 principales stations du métro lyonnais, avec des odeurs de thé vert aux agrumes. Une odeur agréable qui permet selon Pierre Pagès de rendre les usagers satisfaits mais aussi plus rassurés.

Le cerveau retient 5% de ce que l'on voit, et 30% de ce que l'on sent » Pierre Pagès, créateur de Sensorys

Bientôt à Rennes, Lille et...Rouen ?

L'entreprise est en passe de décrocherdes contrats pour parfumer les métros de Lille et Rennes. Avec une idée un peu folle: permettre aux personnes non voyantes de se repérer dans les couloirs grâce aux odeurs. Le projet devrait arriver d'ici le printemps à Rennes.

Et pourquoi pas un jour à Rouen ? L'entreprise travaille déjà avec les bus et les parkings d'Evreux et aimerait bien s'étendre jusqu'à Rouen.