Une esplanade pour remplacer le pont Anne-de-Bretagne à Nantes ?

La réflexion n'en est qu'à ses débuts, mais le pont Anne-de-Bretagne pourrait être remplacé par une esplanade à Nantes, pour permettre au tramway de franchir la Loire à cet endroit-là et de desservir le futur CHU.

Il y avait plusieurs options pour permettre au prolongement de la ligne 1 du tramway nantais de franchir la Loire et desservir le futur CHU. Dans un premier temps, c'est celle de doubler le pont qui avait été envisagée, comme c'est déjà le cas de celui du Général Audibert, en face de l'hôpital actuel. Mais finalement, c'est celle de totalement métamorphoser le pont Anne-de-Bretagne qui devrait être retenue.

Du pont actuel, il ne devrait rester que les piliers

En clair, du pont actuel, il ne devrait rester que les piliers avec dessus une esplanade qui fera environ deux fois sa largeur et où pourront circuler en parallèle les trams, les voitures, les vélos et les piétons. Une esplanade qui sera aussi plus plate, ce qui veut dire que les bateaux comme le Loire Princess ne pourront plus passer en-dessous.

Voilà à quoi pourrait ressembler l'esplanade qui remplacerait le pont Anne-de-Bretagne - Nantes métropole

Pour desservir le nouveau CHU mais aussi les 6 à 8.000 logements du quartier de la création

Et ce franchissement nouvelle version sera stratégique puisqu'il permettra de desservir le nouveau CHU mais aussi les 6 à 8.000 logements qui vont être construits au niveau du quartier de la création sur l'île de Nantes, auxquels on peut aussi ajouter les 4 à 5.000 de la zac des îles, sud Loire, de l'autre côté du pont des trois continents.

Faire les travaux sans fermer le pont

Ça fait beaucoup de monde à l'emprunter chaque jour, donc pas question de couper le pont pendant les travaux. Autre défi de taille pour la métropole : faire tout ça sans dépasser le budget fixé pour l'instant à 50 millions d'euros.