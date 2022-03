EN IMAGES - Une étape symbolique franchie pour la construction du pont Simone Veil à Bordeaux

Les grues s'activent sur la Garonne, là où prendra place le futur pont Simone Veil. Cette fois, les travaux entrent dans leur phase la plus concrète, ou en tout cas la plus visible pour le public. Les équipes ont débuté mardi 8 mars 2022 la pose de la charpente avec le lançage du premier élément. Il y aura en tout quatre "poutres", sur lesquelles sera ensuite posé le tablier, avant les aménagements finaux. La mise est service du pont Simone Veil est prévue pour le printemps 2024, avec quatre ans de retard. La date initiale pour la mise en service était courant 2020 mais un différent est intervenu entre Bordeaux Métropole et Fayat, l'entreprise chargée de réaliser les piles (les "pieds" en quelques sortes, les appuis intermédiaires sur lesquels reposent le tablier du pont). Les deux se sont opposées sur le procédé technique de construction. Au terme d'une procédure de deux ans et d'un nouvel appel d'offres, Bouygues a été choisie pour reprendre cette partie du chantier.

Les travaux ont redémarré en juin 2021, avec la pose des pieux, des ouvrages temporaires disposés le long de l'estacade (passerelle), temporaire elle aussi. Ces constructions que l'on peut déjà apercevoir sur le fleuve sont donc provisoires et seront retirées une fois les travaux terminés. Avec le lançage des tronçons de la charpente, les travaux entrent dans le vif du sujet. La jonction des deux rives sera visible en novembre 2022. La livraison est prévue pour fin 2023 puis il restera quelques aménagements (notamment les abords du pont) avant la mise en service. L'édifice de 44 mètres de large doit relier Floirac à Bègles et Bordeaux, avec deux fois deux voies pour les voitures et poids-lourds, un couloir pour les bus, ainsi que 17 mètres d'espace pour les piétons et cyclistes. Il sera bordé de part et d'autre par des abords paysagers.

Voici ce à quoi ressemblera le pont Simone Veil une fois terminé. - OMA/C. Blanchet

La nouvelle étape des travaux en images :