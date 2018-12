Une étude pour la troisième ligne de tramway de Tours sera lancée dès 2019

Indre-et-Loire, France

La Métropole de Tours-Val-de-Loire a entériné officiellement le tracé de la deuxième ligne de tramway, lundi soir : le choix fait par le conseil municipal il y a quelques semaines a été officiellement validé par les élus des autres villes de l'agglomération, conformément aux engagements. La deuxième ligne de tramway passera donc boulevard Béranger, pour aller de la Riche à Chambray-les-Tours.

Les travaux de la deuxième ligne commenceront en 2022, pour une mise en service en 2025, mais dès l'an prochain, des études seront lancées pour savoir où faire passer une troisième ligne. Une réflexion qu'il faut lancer sans attendre, selon Frédéric Augis, vice-président délégué aux mobilités, dans la métropole : "C'est un réseau qui va compléter la première ligne qui fonctionne. On a bien vu qu'il fallait avoir une plus grande ambition pour cette métropole en terme de mobilité, donc on a décidé de lancer cette étude plus tôt que prévu. Aujourd'hui, si on a du retard dans la deuxième ligne, c'est parce qu'il n'a pas été fait d'étude à son sujet lors du lancement de la première ligne".

"Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où la phase travaux commence, c'est facilement cinq à sept ans. Il faut avoir des projets prêts. Quelques fois, on peut recevoir des subventions de l'Europe et le jour où l'Europe se décide à subventionner une politique, si vos projets ne sont pas prêts, la politique s'éteint avant qu'ils le soient". Philippe Brian, président de la Métropole de Tours et maire de Saint-Cyr-sur-Loire

La Métropole a par ailleurs décidé hier de se donner le droit d'acheter certains bâtiments existants et de les détruire pour faciliter la circulation du tramway. "_Il y a des moments où on est un peu limite pour tourner" explique Frédéric Augis "_Quand l'angle du virage est trop restreint, il y a plus de bruit. Donc sur la deuxième ligne, on sera attentif à ce que les girations soient bien développées pour limiter les nuisances".