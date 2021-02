Une famille de l'Indre bataille pour que le bus scolaire de leur fille s'arrête devant chez eux

Les chiens aboient, le bus scolaire passe. "C'est une situation ubuesque", soufflent Fabien et Sabrina Petolon. Pour que leur fille Ana puisse se rendre au collège de La Châtre, ils la conduisent tous les matins à l'arrêt de ramassage scolaire de Saint-Chartier ... alors que ce même bus passe devant chez eux, tous les matins et tous les soirs.

Quotidien chamboulé

Depuis deux ans, cette famille du hameau des Petites Cosses réclame que le bus scolaire qui passe devant chez eux s'arrête pour récupérer Ana. Mais le trajet officiel du bus scolaire ne débute que 3,5 km plus loin, à Saint-Chartier. Aux Petites Cosses, la conductrice du bus ne fait que passer à vide. "Chaque matin c'est la course. Tout est chronométré à la minute près et si on rate le bus, il faut aller jusqu'à la Châtre", déplore Sabrina Petolon, qui doit également amener sa fille Miya, 4 ans, à l'école maternelle.

Le trajet du bus scolaire doit être modifié pour permettre à Ana de monter devant chez elle, aux Petites Cosses. © Radio France - François Chagnaud

Au-delà du désagrément quotidien des allers-retours, le couple affirme que cette situation pourrait avoir des conséquences sur leur travail. Après le décès de sa fille Inès l'an dernier, Sabrina reprend une formation en CAP et cherche du travail. Mais à cause de ces allers-retours matinaux, elle craint ne pas pouvoir être disponible pour embaucher tôt le matin. Son mari, Fabien, est éleveur. Si sa femme trouve du travail le matin, il craint devoir délaisser ses bêtes : "les animaux on s'en occupe de 6 h 30 le matin jusqu'à 8 h 30. Il faudrait emmener Ana au bus, à partir à 8 heures moins le quart, c'est l'heure de la traite de mes chèvres".

Complications administratives

Pour que la collégienne puisse monter à bord du car scolaire devant son foyer, un nouvel arrêt doit être créé. Demande refusée par le syndicat des transports de la communauté de communes Val de Bouzanne, puis par la région Centre-Val de Loire, compétente en matière de transports scolaires non-urbains depuis 2017. La collectivité adresse d'ailleurs la demande dans un courrier du 23 juillet 2020. "La demande de création d'un arrêt aux Petites Cosses a reçu un avis défavorable au motif du détour de 7 kilomètres que ce dernier nécessiterait pour un seul élève concerné". Egalement invoqué dans le courrier, les 1 446 euros de coût de création d'un arrêt, jugé trop élevé.

Joint par téléphone, le vice-président délégué aux Transports Philippe Fournié répond aux interrogations de la famille Petolon. "Quand le car passe devant chez eux, il n'est pas en service à ce moment là. Le circuit est déterminé, tracé et payé par la région et par le syndicat des transports de la communauté de communes Val de Bouzanne, explique-t-il. Il y a un sujet de responsabilité. Tant que le nouveau circuit n'est pas créé, le chauffeur est responsable. Il faut donc créer le circuit avant tout chose. Pour moi il n'y a pas de difficulté a priori. Il faut que le point d'arrêt soit sécurisé. Il faut qu'il y ait une visite de sécurité, pour savoir si le car peut s'arrêter et embarquer un enfant."

Quand la politique s'en mêle

Malgré les refus essuyés par la famille Petolon, le vice-président aux Transports assure qu'un arrêt va être créé aux Petites Cosses. "On va déroger au règlement, qui est de ne pas créer un arrêt pour un élève", concède-t-il. Une situation courante : sur les 20 000 points d'arrêt de ramassage scolaire que compte la région, il y a 100 dérogations demandées chaque année, la moitié dans l'Indre. "On en accorde 75 chaque année", affirme Philippe Fournié.

Le nouvel arrêt des Petites Cosses pourrait voir le jour à la rentrée des vacances d'hiver, veut croire l'élu régional, à gauche de l'échiquier politique. Au passage, Philippe Fournié ne manque pas de fustiger une "surmédiatisation" de l'affaire à l'approche des élections régionales. Et lance une pique au député de l'Indre Les Républicains Nicolas Forissier. Ses équipes ont réalisé une vidéo sur la situation de la famille Petolon au début du mois de février.