Une femme enceinte blessée dans un accident de la route près de Gaillac

Ce 21 avril, peu avant 19 heures, deux voitures se sont percutées à une intersection à Montans, près de l'Isle-sur-Tarn, au croisement de la D10 et de la D113 près du hameau Saint-Martin. Trois véhicules des pompiers se sont déplacés pour porter secours aux victimes. Une des voitures a fini dans le fossé.

Leur vie n'est pas en danger

Les pompiers ont pris en charge trois personnes : une femme de 43 ans transportée au centre hospitalier d'Albi, ainsi que deux femmes évacuées au CHU de Purpan pour des blessures plus sérieuses : une dame de 57 ans et une jeune femme de 23 ans enceinte de sept mois, toutes deux examinées par le médecin et l'infirmière du Sdis81. Leur état n'inspirait pas d'inquiétude.