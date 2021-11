Une femme percutée par un train à Moncel-lès-Lunéville, le trafic SNCF perturbé

Les lignes de train Nancy-Saint-Dié et Nancy-Raon-l'Etape sont perturbées ce jeudi 4 novembre après cet accident de personne à Moncel-lès-Lunéville, près du passage à niveau de la ferme de Mondon. Une femme de 59 ans a été percutée par le TER vers 7H30. Une dizaine de voyageurs ont été évacués.

Une femme de 59 ans a été tuée, percutée par le train qui reliait Nancy à Saint-Dié-Des-Vosges ce jeudi 4 novembre. L'accident ferroviaire s'est produit vers 7h30 à Moncel-Lès-Lunéville, près du passage à niveau de la ferme de Mondon selon les pompiers de Meurthe-et-Moselle.

Reprise du trafic annoncée pour 10h

La dizaine de voyageurs à bord du train a été évacuée, et véhiculée par car. Ils n'ont pas été blessés. Les lignes Nancy-Saint-Dié et Nancy-Raon-l'Etape sont à l'arrêt, celle entre Nancy et Metz est également touchée depuis l'accident.

La SNCF annonce une reprise du trafic à 10h.