Une flotte de navottes autonomes déployée à Châteauroux en 2026

Du jamais vu pour une offre de transport publique en Europe : d'ici 2026 six navettes autonomes vont être mises en service à Châteauroux. "Ce sera en complément de l'offre de transport existante et toujours gratuit pour les usagers" explique Clément Aubourg, responsable des véhicules autonomes pour le groupe Kéolis.

Ces minibus, de 6 mètres de long, permettront à une dizaine de passagers de prendre place. Ils devraient circuler entre la gare, le centre-ville et le centre aquatique Balsanéo. Ces navettes circuleront sans superviseur à bord, le contrôle sera effectué par un agent à distance. "Cela permet d'être très flexible et de s'adapter rapidement, en apportant plus de trafic par exemple en cas d'afflux ou de pluie. C'est aussi la possibilité d'avoir quelque chose de plus adapté au volume : cela coûte moins cher et donc on peut se déployer dans des endroits moins denses en population, là où une offre de transport public classique serait peut être trop lourde..." précise Benoit Perrin, directeur général d'EasyMile, qui développe le système de conduite autonome.

Si Châteauroux a été choisi pour ce déploiement, c'est parce que l'agglomération avait déjà accueilli les phases de tests, sur le site du CNTS. "On a reçu un très bon accueil et la ville, l'agglomération, le département : tout le monde était très enthousiaste".

A terme, le projet pourrait se déployer aussi en zone rurale. Une phase de test avait eu lieu pendant 6 mois en Brenne. Essai concluant, mais qui pour l'heure n'a pas vocation a être pérennisé. "Il y a plusieurs contraintes, notamment la limitation de la vitesse de la navette, qui ne dépasse pas les 50 km/h. Or, en zone rurale, c'est plus compliqué" notamment en terme de partage de la route. Mais EasyMile comme Kéolis espèrent voir des navettes autonomes circuler en zone rurale dans les années à venir.

Le projet de déploiement à Châteauroux est estimé à 40 millions d'euros.