Indre-et-Loire, France

Les chiffres étaient déjà bons en 2016, ils ont encore été très bons en 2017 ! L'an dernier, Fil Bleu a enregistré une fréquentation en hausse de 3,8%, contre 1,6% l'année précédente.

Des chiffres qui profitent aussi bien au tram qu'aux bus

Il y a de plus en plus de tourangeaux qui prennent le tram, +5% en 2016, et l'an dernier encore, +3,7%. Le tram a comptabilisé plus de 16 millions de voyages. Même succès pour les lignes de bus, plus de 21 millions de trajets enregistrés en 2017, soit un million de plus que l'année précédente. Au total, Fil Bleu a engrangé 37 millions 500 000 voyages sur tout son réseau, c'est presqu'un million et demi de plus ! Les parkings relais, ces endroits où l'on met sa voiture pour prendre ensuite les transports en commun, ont eux aussi augmenté leur fréquentation, 211 000 voitures sur l'année sur les 7 parkings relais, soit 10 000 de plus. Autre motif de satisfaction pour Fil Bleu, la nouvelle hausse des abonnements, ils représentent aujourd'hui 69% de la fréquentation du réseau.

Au plus fort, bus et tram confondus, le réseau a fait voyager 168 000 personnes par jour.