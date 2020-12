Une gare multimodale à Halsou

Adrian a 23 ans, saisonnier au chômage forcé, habite Larressore, n'a pas le permis de conduire. Le profil idéal pour prendre le train à quelques petites centaines de mètres de chez lui. Il préfère le bus.... "il y en a toutes les heures, et niveau prix aussi, c'est une meilleure solution pour moi pour voir les copains ou aller dans les magasins à Bayonne".

Il n'est pas le seul qu'il faudra convaincre. Si nous sommes nombreux à nous plaindre des bouchons aux heures de pointe et du prix des parkings dans l'agglomération bayonnaise, il n'y a que "deux ou trois voyageurs qui prennent quotidiennement le train à la gare d'Halsou" indique le maire Philippe Massé. Alors un parking de 110 places dans un village de 600 habitants "cela paraît surfait mais nécessaire pour une politique visant à limiter le recours aux véhicules individuels". Et depuis il y a plus de trains, plus souvent. "Quatre allers-retours quotidiens de plus sur le segment Bayonne-Cambo" précise Mathieu Bergé, délégué et élus de la Région Nouvelle Aquitaine. L'offre n'a pour l'instant pas créé (encore) sa propre demande. En moyenne cette année covidée, ce sont 300 voyageurs qui ont pris le train de la ligne Bayonne-St Jean Pied de Port.

La gare ferroviaire de Halsou-Larressore ne reçoit jusque là que deus ou trois voayageurs par jour. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Vers un RER basque ?

La commune a cédé gratuitement le terrain de 6500m2. Un terrain non imperméabilisé avec un bassin de rétention en dessous. L'aménagement de la gare multimodale a couté 550000 euros financés en grande partie par le Syndicat des mobilités du Pays Basque et par la Région Nouvelle Aquitaine. On pourra y venir à pied, en voiture, en bus, à vélo. La gare multimodale a été livrée la semaine dernière, elle devait être inaugurée mardi. Las, la Covid-19 a une nouvelle fois bouleversé les calendriers.

Par ailleurs, l'agglomération Pays Basque et la Région Nouvelle Aquitaine viennent de lancer une nouvelle étude sur la faisabilité d'un "véritable RER basque" selon M. Bergé. Avec toujours l'idée, ancienne, d'une possibilité de train continu (on dit "sans rupture de charge") de Bayonne à Donostia/St Sébastien.