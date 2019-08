Une gare routière "provisoire" jusqu'en 2022 à Bordeaux

Des inscriptions "gare routière provisoire" viennent d'être peintes sur le parking qui reçoit les bus des lignes grande distance, à Bordeaux. Le site, peu accueillant et relativement pauvre en aménagements, voit passer des centaines de voyageurs chaque jour. Et cela devrait durer jusqu'en... 2022 !

Bordeaux, France

La gare routière de Bordeaux est un aménagement "provisoire". Des inscriptions le rappelant viennent d'être peintes sur les murs, à l'arrière des abribus. Une sorte de réponse aux régulières critiques dont le site est la cible : "sordide", "rustique", "poussiéreux" lancent ainsi les voyageurs croisés ce vendredi, au pied du pont Saint-Jean. Mais le provisoire va durer un peu : la gare routière ne devrait pas déménager avant 2022 !

Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports, le concède : "les conditions d'accueil des voyageurs à la gare routière de Bordeaux ne sont pas satisfaisantes", dans un lieu qui peut être anxiogène et qui manque d'équipements, "notamment par rapport aux autres grandes villes, comme Toulouse". Des aménagements sont en cours. Une réunion a rassemblé la Métropole, la ville de Bordeaux et les opérateurs de ces lignes de bus à bas prix il y a quelques jours, pour en décider. Résultat ? Quelques abribus et des bancs supplémentaires, des poubelles ont également été installées "pour mieux accueillir les voyageurs".

Les inscriptions "gare routière provisoire" fraîchement peintes © Radio France - Marie Rouarch

D'autres améliorations devraient suivre, au niveau des sanitaires - il n'y en a pas pour l'instant sur ce parking - de la restauration aussi, un seul food truck pour le moment, et puis à l'automne, les feuilles seront ramassées plus régulièrement pour rendre le lieu plus propre et accueillant et "pour permettre d'attendre jusqu'en 2022, souligne Christophe Duprat, tout en ayant une situation qui ne sera jamais tout à fait satisfaisante puisque ce n'est pas un lieu vraiment prévu pour ça".

Les gens qui prennent le bus ici ne paient pas cher donc en quelque sorte, on en paie les conséquences. Finalement, ce qu'on veut c'est voyager. Alors on voyage même si les conditions d'accueil ne sont pas idéales - Nico, un voyageur

Pourquoi 2022 ? Parce qu'à cette date, le terrain devra être restitué pour être construit, dans le cadre du projet Euratlantique. La gare routière devra donc déménager. La réflexion est en cours sur sa nouvelle localisation, entre Métropole et opérateurs.

Il faut s'adapter au mieux à la clientèle explique Christophe Duprat : "les clients très pressés verraient d'un bon œil que le car ne perde pas de temps à entrer dans la ville et reste aux terminus des lignes de tram. On peut imaginer Villenave d'Ornon pour le sud, la Buttinière ou Ravezies pour le nord. Et une deuxième partie de la clientèle, qui n'est pas négligeable, veut absolument une correspondance avec le train et donc arriver à proximité de la gare Saint-Jean. Il faut trouver le lieu idéal : cela pourrait être le rez-de-chaussée du futur parking P3. Environ six places pourraient être réservées aux bus longue distance".