Une grande étude du trafic routier dans l'agglomération de Périgueux

A partir de ce lundi 4 octobre et pendant une semaine, un centre d'étude va analyser le trafic routier dans l'agglomération de Périgueux. Des enquêteurs et des compteurs automatiques sont mobilisés jusqu'au 11 octobre.

L'agglomération de Périgueux, le Grand Périgueux, annonce dans un communiqué l'ouverture d'une grande enquête sur la circulation. Le Grand Périgueux et le Conseil départemental se posent la question d'un projet de contournement à l'ouest de Périgueux, une nouvelle route entre l'A89 et la RD6089 entre Coulounieix-Chamiers, Chancelade et Marsac-sur-l'Isle pour "répartir la circulation en particulier des poids lourds".

Réunir près de 5.200 interviews en une semaine

A partir de ce lundi 4 octobre et jusqu'au lundi 11 octobre, le CEREMA, le centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement va analyser le trafic routier entre Razac, Marsac, Coulouniex-Chamiers, Boulazac, Trélissac et Chancelade. 46 personnes sont mobilisées pour cette semaine d'étude. Avec des enquêteurs qui vont interroger les automobilistes sur cinq postes d'enquête pour savoir d'où ils viennent et où ils vont. L'objectif est de réunir près de 5.200 interviews.

Neuf compteurs automatiques seront également installés dans le secteur pour donner une idée précise du trafic.

Suite à cette collecte de données, le CEREMA sera en mesure de créer des modèles de trafic en fonction du temps : aujourd'hui, en 2045 et même dans 50 ans, en 2070.