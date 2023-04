Une gratuité de l'A660 entre le Bassin d'Arcachon et l'A63 "sur la table" selon le préfet Etienne Guyot

Le projet d'élargissement de l'A63 est toujours sur la table avec ses trois options : ne rien faire, élargir seulement sur 7km au sud de la rocade avec un financement de l'Etat ou élargir les 35 kilomètres d'autoroute entre les Landes et Bordeaux avec un péage pour faire payer les 80.000 voitures et camions qui passent tous les jours. Les usagers rejettent massivement l'idée d'un péage, ils l'ont dit pendant l'avant-dernière réunion publique ce mardi soir à Salles . Le préfet de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, Etienne Guyot estime qu'une solution pourrait être possible pour les usagers du Bassin d'Arcachon : "Dans les éléments que je ferais remonter à Paris au ministre qui prendra la décision, le sujet de la gratuité de l'A660, entre le Bassin et l'A63 est un sujet qui est sur la table. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais je pense qu'on ne peut pas ne rien faire"

