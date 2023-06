Une grève annoncée sur le réseau de bus Tango ce lundi 26 juin à Nîmes

"Nous nous battons pour nous, pour vous", voilà comment démarre le communiqué de l'intersyndical de Transdev Nîmes Mobilité. Les conducteurs feront grève ce lundi 26 juin à partir de 17h. Sont concernées les lignes T1, T2, T3, T4, L6, L7, L10, L14, L15, L16. Toutes les autres lignes circuleront aux horaires habituels.

L'intersyndical demande un budget plus important pour le prochain délégataire qui sera connu d'ici quelques jours.

La somme de 44 millions d'euros par an, n'est pas suffisante selon eux pour le fonctionnement du réseau. "Nous pensons que le cahier des charges pour l’appel d’offres de la future Délégation de Service Public n’est pas à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et surtout ne permettra pas au futur délégataire de pouvoir boucler l’exercice budgétaire à l’équilibre". Les conducteurs de bus craignent une détérioration de la qualité de service, ainsi que des futures conditions de travail dégradées.

Un courrier a été adressé au Président de Nîmes métropole afin de leur faire part de leurs inquiétudes.