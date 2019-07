Une gréve des aiguilleurs SNCF du secteur de Lyon annoncée ce jeudi

Après le préavis déposé dimanche, les négociations ont échoué entre direction et syndicat, il n'y en aura pas d'autres.

A partir de 19 heures, ce jeudi et jusqu'à samedi 8 heures, 98% des aiguilleurs vont cesser le travail dans tout le noeud ferroviaire lyonnais.

La SNCF bouche les trous avec des cadres, mais le trafic devrait tout de même être perturbé pour ce vendredi de départ en vacances, selon Abel d'Almeida, de la CGT Lyon Guillotière

La raison de la colère des aiguilleurs : un manque d'effectif à leur poste depuis plusieurs années. Un poste pourtant clé pour la sécurité du trafic explique Abel d'Almeida, de la CGT Lyon Guillotière

Tous ces postes d'aiguillage doivent être comblés , il doit y a voir un titulaire dessus . On va encore appeler la réserve, à force de les utiliser, on tire dessus , on les appelle sur leur repos , on ne peux même pas leur accorder leur congés.