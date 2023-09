Une grève des chauffeurs perturbe le réseau de bus d'Aix en Provence

Les chauffeurs grévistes d'Aixenbus bloquent ce jeudi le dépôt principal dans la zone industrielle des Milles, ce qui empêche la circulation des lignes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 25 et 26.

Keolis informe aussi que les lignes suivantes ne circulent pas : 10, 14, 16, 17, M1, M2, M3 et M3SP.

En revanche, le trafic est normal sur :

- la ligne A, l'Aixpress.

- les lignes : 11, 12, 12SP, 21, 22, 23 et 24

- les circuits scolaires

- les circuits Diablines A, B, C

- le Transport à la demande

Cette grève est lancée par la CGT qui dénonce de mauvaises conditions de travail. Miloud Laroui, délégue syndical, précise : "En raison du manque de personnel, les chauffeurs sont soumis à des cadences infernales. A force de rouler sans suffisamment de temps pause, il va y avoir un accident. Et c'est un cercle vicieux : les conditions de travail se dégradent ce qui fait fuir les chauffeurs, et moins il y a de conducteurs, plus les conditions de travail se dégradent".

Pour Miloud Laroui, ce manque de personnel a aussi des conséquences sur la maintenance des bus. Le délégué CGT d'Aix en Bus conclue : "Nous ne sentons plus en sécurité".

La CGT annonce un retour à la normal ce vendredi.