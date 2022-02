Une grève perturbe le trafic des bus dans le Finistère Sud

En raison d'un mouvement de grève chez l'un des sous-traitants, OCELORN, le trafic du réseau QUB sera perturbé ce vendredi 4 février. Retrouvez ci-dessous les lignes et secteurs concernés.

Des bus qui ne roulent pas. En raison d'un préavis de grève déposé chez plusieurs de nos sous-traitants, le réseau QUB sera perturbé ce vendredi 4 février. Voici les lignes et secteurs concernés :

• Sur le secteur Ouest (Communes de Plomelin et Pluguffan) :

❌Les lignes 7, P70 et P71 ne circuleront pas.

✔️Les TAD (transport à la demande) P60,P61,P71 et la navette aéroport circulent normalement.

• Sur le secteur Nord (Communes de Plogonnec et Quéméneven) :

❌La ligne P100 sera impactée : le matin, le départ de 07h15 de Quéménéven Kergoat ne sera pas assuré.

❌De même que les retours de 15h38 et 17h38 au départ du Rond-Point de Kermoysan seront supprimés.

• Sur le secteur Ouest-Nord-Est (Communes de Landrévarzec, Briec, Edern, Langolen et Landudal) :

❌Suppression des lignes P82 - P83 - P162 - P163 - P164 et P170.

✔️À noter sur la ligne P170 : seul l'itinéraire Tourbie / Lycée Thépot à 08h30 sera assuré normalement.

• Sur le secteur Est (Commune d'Ergué-Gaberic) :

❌La ligne P81 ne circulera pas.

• Sur Quimper :

❌la ligne 14 ne circulera pas.

✔️QUB MAT, QUB NOZ et HandiQUB fonctionnent normalement

Toutes ces informations seront affichées aux points d'arrêts desservis par ces lignes. Les lignes non mentionnées dans ce communiqué circuleront quant à elles normalement.