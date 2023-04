Une incitation financière au covoiturage du quotidien lancée au Pays Basque et dans le sud des Landes

Les accès à l'agglomération bayonnaise sont de plus en plus congestionnée

Au Pays Basque, avec une population qui augmente de plus de 1% tous les ans, "il y a chaque année 9.000 déplacements en voiture en plus", alerte Fabien Duprez, le directeur du syndicat des mobilités de l'agglomération Pays Basque et du sud Seignanx. Résultat, malgré une offre de transports en commun qui s'est développée et un accroissement des autres solutions de mobilités douces, les embouteillages augmentent. Le syndicat, imitant ce qui se fait déjà ailleurs, a donc décidé de promouvoir le covoiturage par des mesures financières incitatives depuis le 1er avril et jusqu'au 31 décembre, en partenariat avec quatre applications spécialisées (Blablacar, Karos, Klaxit et Mobicoop).

ⓘ Publicité

Partager les coûts de carburant

Le syndicat s'appuie sur des constatations chiffrées : "le matin, à l'heure de pointe, 90% des gens sont seuls dans leur voiture et 10% ont une deuxième personne, la plupart du temps c'est un jeune enfant qu'ils emmènent à l'école", explique son directeur. Il suffirait donc qu'une partie de ces automobilistes partagent leurs trajets pour diminuer la congestion du trafic. C'est mathématique. "Si vous êtes à deux dans une voiture vous prenez deux fois moins de place sur la route", calcule Fabien Duprez.

Et cela a également d'autres vertus : partager les coûts de carburant qui ont explosé et diminuer les émissions de CO2 et donc la pollution. Et puis cela permet également de compléter l'offre de transports en commun, notamment dans les zones où il n'y a pas de bus, mais aussi aux heures creuses. Encore faut-il convaincre la population locale, pas franchement habituée, de s'y mettre. D'où l'idée de subventionner, depuis le 1er avril et jusqu'au 31 décembre, le covoiturage courte-distance du quotidien. Le syndicat va ainsi y consacrer une enveloppe de 50.000 euros.

Gratuit pour le passager

Le principe est assez simple. Le conducteur et le passager s'inscrivent sur l'une des quatre applications partenaires qui va les mettre en relation. Le passager ne paiera rien, tandis que le conducteur se verra rembourser 2 à 3 euros par trajet (2 euros de 5 à 20 km, 10 centimes supplémentaires par kilomètre de 20 à 30 km et 3 euros à partir de 30 km) et pour chaque personne véhiculée, dans une limite de six trajets par jour maximum et de 150€ par mois.

Il faut tout de même que le point de départ et celui d'arrivée du covoituré se trouvent dans le périmètre du syndicat des mobilités, soit l'une des 158 communes du Pays Basque ou les trois du sud des Landes que sont Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx. Autre condition : que le trajet soit supérieur à 5 km. En deçà, le syndicat considère en effet que le trajet peut être effectué en bus, en vélo ou même à pied. Le tout est vérifié grâce à la géolocalisation des utilisateurs sur les applications.

Une prime gouvernementale supplémentaire

Un système qui fonctionne déjà dans d'autres parties du territoire français, affirme Tom Attias, responsable de la communauté des utilisateurs de l'application Karos, créée en 2014 : "on a déjà réalisé plus de cinq millions de trajets partout en France et on a un peu plus de 700.000 utilisateurs." Avec l'augmentation du coût du carburant, le covoiturage a en effet le vent en poupe et se développe. D'autant que le gouvernement a également mis en place une prime incitative de 100€ depuis le 1er janvier pour tout nouvel utilisateur s'inscrivant sur une plateforme de covoiturage agréée.

Au Pays Basque, pour le moment, les utilisateurs doivent directement s'inscrire sur l'une des quatre applications partenaires, dont certaines proposent par ailleurs des possibilités de trajet couplés covoiturage / transports en commun. Le syndicat des mobilités, de son côté, promet que l'ensemble des offres de covoiturage sur son territoire seront accessibles directement sur la future application Txik Txak qui sera lancée d'ici l'été, ce qui devrait simplifier et fluidifier l'offre pour les candidats.

Le syndicat et les plateformes se donnent huit mois, le temps de l'opération de prise en charge financière, pour convaincre les automobilistes du territoire de l'intérêt du covoiturage.