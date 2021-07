Une journée de réflexion sur les mobilités du Grand Nancy

Réfléchir aux mobilités dans le Grand Nancy d'ici dix ans. C'est l'ambition des assises de la mobilité qui se tiennent ce samedi au domaine du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy, près de Nancy.

Sorte de grande consultation publique sur le futur des mobilités dans la métropole ces assises sont ouvertes à tous les habitants avec des ateliers et tables rondes. "Nous ferons le bilan de la première phase des consultations et des grandes idées qui en sont sorties. Et nous permettront aussi aux gens de donner leurs avis, d'apporter leurs touches personnelles et de s'exprimer" précise Laurence Wieser, conseillère métropolitaine déléguée aux mobilités actives.

à lire aussi Piétonnisation à Nancy : moins de voitures dès juillet autour de la place Stanislas

Lancé le 8 octobre 2020, le plan métropolitain des mobilités imagine les transports du Grand Nancy à l'horizon 2030. Grâce à cette consultation des habitants, celle des experts et des élus, un plan de mobilité sera présenté et débattu à l'automne.

Tram et circulation à vélo

Les enjeux sont nombreux autour de la mobilité dans la métropole. Le tram, dont le projet de tram sur fer a été suspendu par la métropole, les pistes cyclables ou encore la piétonisation.

La possibilité de circuler à vélo représente un débat important, porté par plusieurs associations, dont l'Eden, entente de défense de l'environnement nancéien. Hadrien Fournet en est le secrétaire : "il faut réfléchir à repenser nos quartiers. Nous, nous sommes intéressés par les mobilités actives, par exemple il n'y a pas assez de possibilité de déplacement pour les cyclistes alors que le potentiel est énorme."