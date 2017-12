Une journée entière dans le tramway de Dijon

France Bleu Bourgogne va vous faire vivre une journée exceptionnelle ce mercredi 6 décembre : toute une journée en direct du tramway de Dijon. L'occasion ce matin de revenir sur ces rames roses qui font désormais partie du quotidien des dijonnais. Présentation en quelques questions.

Quelles dessertes ?

Le tramway de Dijon compte deux lignes : la T1 et la T2. La T1 relie la Gare de Dijon jusqu'au centre de Quetigny. La T2 va de Chenôve jusqu'à la nouvelle zone de Dijon Valmy. La T1 dessert les principaux équipements de l’agglomération puisque, outre la Gare SNCF, elle passe par l'Auditorium, le Parc des Expo, le Parc des Sports, le CHU, le Campus universitaire, et la Piscine Olympique. La ligne T2 permet, elle, de se rendre aux salles de spectacle du Cèdre ou encore de la Minoterie, mais aussi au centre commercial de la Toison d’Or, au Zénith, et à la nouvelle clinique et les entreprises du Parc Valmy. Et ce tous les jours, de 5H30 le matin jusque tard dans la nuit puisqu'il fonctionne jusqu'à 1H du matin avec une rame toutes les 5 à 7 minutes, et tous les quarts d'heure en soirée.

Les deux lignes du tram © Maxppp - Alexandre MARCHI

Ce tram existe depuis combien de temps à Dijon ?

Cela fait déjà cinq ans que le tramway est entré en service à Dijon. C'était en 2012. Les deux lignes ont démarré à seulement quelques mois d'intervalle, en septembre pour la ligne T1, en décembre pour la ligne T2. Il a réussi à séduire les dijonnais puisqu'il transporte quotidiennement 94 000 voyageurs, dans une agglomération de 250 000 habitants, on peut dire que ce n'est pas mal.

Existe t'il un plan B ?

Il peut arriver qu'un accident, une panne, des intempéries ou une manifestation perturbent de temps à autre son trafic. Et bien dans ce cas, il existe effectivement un plan B. Un bus prend le relais pour acheminer les voyageurs, soit jusqu'à leur destination finale, soit jusqu'à la station de tram desservie la plus proche.

Le tram vu de la cabine de pilotage © Maxppp - Tardivon Jean-Christophe

Quand a été imaginé le projet ?

Il faut remonter onze années en arrière avant son inauguration, précisément au "plan de déplacements urbains de l'agglomération" de 2001. Le vote décidant la création du tram a eu lieu pour sa part à l''agglo en novembre 2008. La déclaration d'utilité publique, un an plus tard et le début des travaux de construction de la plateforme en octobre 2010. Le premier rail a été soudé le 11 mars 2011, boulevard Trimolet à Dijon, et le premier des 2000 arbres plantés le long du tramway l'a été le 17 novembre 2011. Et particularité de ces lignes, elles sont engazonnées sur 16 km. Leur arrosage est gérée par informatique en fonction des données météo. L'eau de source provient de la source du parc Darcy.

