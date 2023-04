Une journée pour se remettre à niveau au printemps avec les motards de la gendarmerie de la Manche

La petite commune de Canisy, moins de 1.800 habitants, vrombit en ce dimanche matin. Ils sont environ une soixantaine à converger vers la salle multisports où les attendent des gendarmes de la Manche. Chaque année, avec la préfecture du département, ils organisent cette journée pour que chacun puisse mettre à jour ses connaissances théoriques et pratiques pour ressortir la moto en toute sécurité aux beaux jours.

Une journée pour apprendre et réviser

Dans la salle, des motards aguerris avec des kilomètres au compteurs, comme des jeunes permis, se retrouvent. Emilie a décroché le précieux sésame il y a un an et demi et elle est venue se perfectionner : "J'ai du mal avec mes virages donc je viens apprendre et corriger mes fautes."

Pour cela, les élèves du jour bénéficient de l'expérience des motards de la gendarmerie de la Manche, notamment formés aux techniques de la "trajectoire de sécurité," explique le capitaine Sylvain Leprêtre, à la tête de l'escadron de sécurité routière de la Manche, "elle commence seulement à être enseignée par les moto-écoles civiles, c'est une manière de négocier le virage, on adopte un pilotage particulier."

"On prend aussi de mauvaises habitudes," confie Stéphane qui a son permis depuis 2 ans, "donc c'est bien de faire un petit rappel chaque année." Même les pilotes chevronnés sont de cet avis, "on a toujours quelque chose à apprendre," estime Loïc qui a son permis depuis 1995.

Des accidents sur deux-roues souvent bien plus graves

"La carrosserie du motard, c'est son corps," rappelle le capitaine Leprêtre. Les motards sont particulièrement exposés, leur véhicule ne les protège pas des chocs contrairement aux voitures, alors les accidents sont souvent bien plus graves, comme le confirment les chiffres. En 2022, les conducteurs de deux-roues représentaient 22% des décès sur la route en France alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic.

Une réalité que n'oublie pas cette journée de formation. Les pompiers étaient présents pour un atelier "gestes de premiers secours" spécifiquement pour les motards et une présentation de matériel de sécurité était également au programme. Parmi les participants, deux ont été tirés au sort pour gagner un gilet air bag.

Deux autres journée comme celle-ci sont prévues au printemps dans la Manche : le 23 avril à Saint-Hilaire-du-Harcouët et le 20 mai à Saint-Vaast-la-Hougue. La formation est réservée au détenteurs d'un permis moto A ou A2.