Une journée sous le signe de la sécurité routière devant la piscine Olympique du grand Dijon

Ce samedi, toute la journée, les acteurs de la sécurité routière ont fait de la prévention et de la sensibilisation devant la piscine Olympique du Grand Dijon.

Ce samedi, la sécurité routière s'est invitée sur le parking de la piscine olympique du grand Dijon. C'est une initiative des élèves de la 3e compagnie de l'école de gendarmerie de Dijon, qui a ouvert ses portes très récemment, en septembre. Toute la journée, pompiers, gendarmes, policiers et membres du SAMU étaient là pour accueillir les visiteurs qui partaient aller piquer une tête, par cette journée très chaude.

Une dizaine de stands

Une dizaine de petits stands, répartis devant l'entrée de la piscine, des animations, également, avec un parcours à réaliser avec des lunettes qui déforment la vision ou encore des démonstrations de désincarcération et une voiture qui simule des tonneaux ou un choc.

La voiture qui simule un choc a pour objectif de montrer ce qu'il se passe lors d'un accident. © Radio France - Soizic Bour

"La sécurité routière est là pour quelque chose, les gendarmes ne sont pas que ceux qui verbalisent"

L'objectif, sensibiliser le grand public mais aussi les plus jeunes. "Il faut leur montrer que le gendarme n'est pas forcément tout le temps le méchant, mais que la sécurité routière est là pour quelque chose et que si il y a des règles, il faut les respecter", explique Yannick Chatelain, un des élèves gendarmes à l'initiative du projet.

La marraine de l'événement : une ancienne nageuse paraplégique

La piscine n'est pas un lieu choisi au hasard par les élèves gendarmes. Ils ont décidé de réaliser cet événement pour mettre en avant une association "Comme les autres", qui aide les handicapés à se réinsérer dans la vie notamment par le biais du sport, et dont la marraine est une ancienne nageuse professionnelle de 21 ans, Léa Xavier. "Il y a deux ans et demi, j'ai eu un accident de voiture, et je suis devenue paraplégique", explique-t-elle. "Ce sont les pompiers, les gendarmes et les policiers, tous ces corps de métier, qui m'ont sauvé la vie". Pour elle, être la marraine de l’événement, c'était donc une évidence.