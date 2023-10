Une liaison aérienne relancée entre la Lorraine et Lyon, en attendant un retour du train ?

La compagnie Twin Jet relance une liaison aérienne entre Lorraine Aéroport et Lyon. A partir du 6 novembre, il y aura deux allers-retours quotidiens, du lundi au vendredi, avec des correspondances avec les vols d'Air France à Lyon. Comptez une heure de vol pour une clientèle affaires à bord d'avions de 18 places. Il faudra débourser entre 169 et 399 euros par trajet. Cette ligne avait été interrompue pendant la crise Covid puis relancée sans succès à la sortie de la crise sanitaire.

Twin Jet vise une clientèle de chefs d'entreprises sans solutions pour se rendre à Lyon de manière facile depuis 2018 et la suppression d'une liaison ferroviaire directe entre Metz, Nancy et Lyon. Depuis, les élus locaux se battent pour faire revenir le train. Il y a un marché pour relier la Lorraine à Lyon pour la clientèle affaire, c'est en partant de ce principe qu'Eric Moret, le directeur général de Twin Jet a décidé de relancer la ligne à partir de novembre : "on y pensait depuis très longtemps mais on pense que c'est le bon moment. On a regardé les connexions avec le train assez défavorables pour les chefs d'entreprises qui veulent se déplacer rapidement. On pense qu'il y a un fort potentiel sur cette ligne et qu'on va répondre à une attente". Twin Jet met en avant les connexions avec les lignes d'Air France en correspondance à Lyon.

Un comité de pilotage de la ligne ferroviaire en octobre

L'alternative, actuellement, c'est le train mais sans liaison directe avec environ cinq heures de trajet, c'est plus qu'en voiture. Il faut que la SNCF accélère sur le dossier pour le maire de Nancy et président de la Métropole, Mathieu Klein : "il y a un marché pour Twin Jet, elle le prend, tant mieux. Mais il faut que la SNCF et le gouvernement prennent d'urgence leurs responsabilités pour que la liaison ferroviaire soit rétablie et ainsi, Twin Jet pourra concentrer ses investissements sur des liaisons où le train n'est pas compétitif ou pas suffisamment rapide". Mathieu Klein doit participer d'ici la fin du mois à un comité de pilotage de la ligne Metz-Nancy-Lyon autour de la préfère de région. La SNCF et l'Etat doivent confirmer la relance de la ligne fin 2024 avec dans un premier temps des rames prêtées par la région Grand Est.