Une liaison TGV directe Le Mans-Bruxelles à compter du 16 décembre

C'est nouveau : à compter du 16 décembre 2019, la SNCF va proposer un aller-retour quotidien entre Le Mans et Bruxelles sans correspondance. Du lundi au vendredi, il sera possible de prendre le TGV à 7H28 en gare du Mans pour une arrivée à Bruxelles à 11H02. Dans l'autre sens, le TGV de 16H55 au départ de Bruxelles permettra un retour au Mans à 20H30. Il s'agit en fait d'une prolongation de liaisons entre l'Ouest et Lille.

En temps de trajet, la différence n'est pas flagrante pour les Manceaux, qui peuvent déjà théoriquement rallier la capitale belge en moins de 3H30 (3H22 au plus rapide) mais avec un changement de gare à Paris, de Montparnasse à la gare du Nord où il faut ensuite prendre le Thalys. Pour les tarifs, ils seront connus lors de l'ouverture des ventes ce jeudi 3 octobre 2019. Avec l'offre actuelle (avec correspondance donc), le prix plancher est à 44 euros l'aller en seconde, non modifiable.