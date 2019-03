Une ligne aérienne directe Montpellier-Moscou lancée le 2 juin

Marianna Galagura de Ural Airlines et Emmanuel Brehmer, le directeur de l'aéroport de Montpellier

Montpellier, France

Le vent russe souffle désormais sur l'aéroport de Montpellier. Une ligne directe ouvrira le 2 juin prochain vers Moscou à raison de trois vols par semaine le mercredi, le vendredi et le dimanche. La liaison sera saisonnière jusqu'au 25 octobre à partir de 139 euros le billet pour une durée de vol de quatre heures. C'est la compagnie russe Ural Airlines (la quatrième du pays) qui assurera les navettes vers la capitale russe.

50.000 passagers espérés

Ural Airlines et la direction de l'aéroport projette d'attirer 50.000 voyageurs sur la première année de la liaison. "Sur ce type de navette, c'est très compliqué de prédire l'avenir", concède Marianna Galagura, la représentante de la compagnie russe.

Une victoire régionale pour Montpellier

Cette liaison entre Montpellier et Moscou est le résultat d'un "long travail", confie le directeur de l'aéroport Emmanuel Brehmer. "Ural Airlines aurait pu s’implanter à Toulouse. On va tout faire pour que les choses réussissent vite et bien", ajoute-t-il.