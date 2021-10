Une ligne Ouigo entre la région parisienne et la Savoie cet hiver

Pour la deuxième année consécutive, la SNCF ouvre une ligne saisonnière entre la région parisienne et les Alpes entre le 6 décembre 2021 et le 28 mars 2022. Elle sera opérée par la filière low-cost Ouigo et les premiers prix sont annoncés à 10 euros.

L'objectif est d'attirer un public jeune et familial, venu d'Ile-de-France. Ce que cherchent aussi les professionnels du tourisme en Savoie. Pour eux, les Franciliens représentent la première clientèle française. Les chiffres sont encourageants. L'année dernière, lors de la première année d'ouverture de la ligne, 3 voyageurs sur 4 venaient des deux gares d'Ile-de-France.

Attirer les jeunes et les familles d'Ile-de-France

Les trains partent de Roissy-Charles-de-Gaulle et Marne-la-Vallée. Le trajet dure 6 heures jusqu'au terminus à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), en passant par Lyon et Grenoble. Le Ouigo dessert également les gares d'Albert, Moutiers et La Plagne et Albertville.

Sauf que le service s'arrête en gare, charge ensuite aux collectivités d'acheminer les touristes jusqu'aux stations. "Pour aller aux Arcs, nous avons le téléphérique qui permettra d'absorber le flux de toursites, assure Guillaume Desrues, le maire de Bourg-Saint-Maurice. Après, il y a la gare routière qui permet d'aller à Val-d'Isère, à Tignes mais cela relève ici de la compétence de la Région."

Les premiers prix à 10 euros sont alléchants mais ils pourront aller au-delà selon les périodes et la disponibilité des billets.