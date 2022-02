Une ligne TER interrompue pour un mois en vallée d'Aspe après l'effondrement d'un mur

Le trafic des TER entre Bedous et Oloron est suspendu depuis ce mardi 1er février, et jusqu'à la fin du mois au moins. Le mur de soutien d'un viaduc où passaient les rails s'est effondré.

Plus aucun TER ne circule entre Bedous et Oloron-Sainte-Marie, en vallée d'Aspe, depuis ce mardi 1er février indiquent les services de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine. Dans le secteur de Sarrance, le lieu où sont installées les voies ont été endommagées, à cause de l'effondrement d'un mur. Il soutenait un viaduc par lequel passaient les rails.

Il va falloir des travaux importants pour remettre la zone en état. La SNCF indique que la ligne ne sera pas remise en service avant le 28 février au moins. Des bus de substitutions ont été mises en place pour remplacer les trains.